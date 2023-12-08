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СМИ узнали, готов ли Белый дом пойти на компромиссы, чтобы получить голоса для помощи Украине

Есть целый ряд пунктов, по которым готов уступить Белый дом, лишь бы получить голоса для помощи Украине

сегодня, 07:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Администрация президента США Джо Байдена готова пойти на компромиссы в вопросе ужесточения правил пересечения границы для мигрантов, чтобы получить голоса республиканцев для утверждения финансирования для помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

СМИ узнали, готов ли Белый дом пойти на компромиссы, чтобы получить голоса для помощи Украине

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, Белый дом готов ужесточить параметры первичной проверки для получения убежища.


По словам источника, администрация Байдена также рассматривает некую форму положения о "безопасной третьей стране", которое позволит Соединенным Штатам отказывать в убежище мигрантам, которые проходят через другую страну по пути в США.

Еще одним возможным пунктом соглашения с республиканцами может стать расширение процедуры ускоренной депортации. По словам источника, эта процедура, вероятно, теперь будет применяться по всей стране, а не только на границе, как в настоящее время.

Источник также отметил, что двухпартийная группа сенаторов, которая пытается достичь соглашения, также обсуждает количественное ограничение числа заявлений о предоставлении убежища. Позиция Белого дома по поводу такого ограничения остается неясной.

Палата представителей и Сенат должны завершить работу к 14 декабря, что оставляет мало времени для принятия закона о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине и Израилю.

Учитывая строгие временные рамки, Белый дом и группа республиканцев пытаются договориться об основополагающих условиях новой политики касательно мигрантов, а более точные детали нового законопроекта будут доработаны позже.

Белый дом и Конгресс США спешат заключить соглашение, которое обеспечило бы военную помощь двум союзным странам и в то же время препятствовало бы нелегальной иммиграции через границу США и Мексики. 

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Источник: https://www.reuters.com/world/us/white-house-open-new-asylum-limits-ukraine-aid-source-2023-12-07/
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