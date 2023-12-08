СМИ узнали, готов ли Белый дом пойти на компромиссы, чтобы получить голоса для помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена готова пойти на компромиссы в вопросе ужесточения правил пересечения границы для мигрантов, чтобы получить голоса республиканцев для утверждения финансирования для помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, Белый дом готов ужесточить параметры первичной проверки для получения убежища.

По словам источника, администрация Байдена также рассматривает некую форму положения о "безопасной третьей стране", которое позволит Соединенным Штатам отказывать в убежище мигрантам, которые проходят через другую страну по пути в США.

Еще одним возможным пунктом соглашения с республиканцами может стать расширение процедуры ускоренной депортации. По словам источника, эта процедура, вероятно, теперь будет применяться по всей стране, а не только на границе, как в настоящее время.

Источник также отметил, что двухпартийная группа сенаторов, которая пытается достичь соглашения, также обсуждает количественное ограничение числа заявлений о предоставлении убежища. Позиция Белого дома по поводу такого ограничения остается неясной.

Палата представителей и Сенат должны завершить работу к 14 декабря, что оставляет мало времени для принятия закона о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине и Израилю.

Учитывая строгие временные рамки, Белый дом и группа республиканцев пытаются договориться об основополагающих условиях новой политики касательно мигрантов, а более точные детали нового законопроекта будут доработаны позже.

Белый дом и Конгресс США спешат заключить соглашение, которое обеспечило бы военную помощь двум союзным странам и в то же время препятствовало бы нелегальной иммиграции через границу США и Мексики.

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