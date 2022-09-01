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СМИ узнали, как США готовили Украину к контрнаступлению

США проводили с Украиной "военные игры" перед контрнаступлением на юге

сегодня, 08:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Во время подготовки к контрнаступлению Украины США призвали Киев к ограниченной операции по целям и географии, чтобы избежать чрезмерного растяжения сил и "застревания" на нескольких фронтах одновременно. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "CNN", со ссылкой на многочисленные источники на Западе и Украине.

СМИ узнали, как США готовили Украину к контрнаступлению

Военные США. Фото: GETTY IMAGES

По их словам, дискуссии между Украиной и США предусматривали участие в "военных играх" — аналитических упражнениях, которые имели целью помочь украинским военным понять, какие силы им нужно будет собрать, чтобы добиться успеха при разных сценариях.

Украина сначала хотела осуществить более широкое контрнаступление, но в последние недели решила сузить его до юга – Херсонской области.

Спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил CNN, что США ведут регулярный диалог между военными на многих уровнях с Украиной.

"Мы не будем комментировать особенности этих взаимодействий. В общем, мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются, и защищают свою страну от российской агрессии. В конце концов, окончательные решения относительно своих действий принимают украинцы", – сказал Райдер.

Источники, опрошенные CNN, утверждают, что между силами Украины и России установился больший паритет, но на Западе пока не хотят называть военную операцию на юге контрнаступлением.

По последним данным разведки, еще не ясно, насколько Украине удастся восстановить контроль над оккупированными территориями.

С украинской стороны говорят, что наступление скорее всего будет медленным, а приближение холодной зимней погоды, а затем весны, когда земля превращается в грязи, боевые действия могут приостановиться.

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-08-31-22/h_973bb0312fdc38c29dd4004dd6bb5ff4
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