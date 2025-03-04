СМИ узнали, какие слова Зеленского сильно разозлили Трампа, что он остановил помощь Украине

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной продолжительности войны стало одним из факторов, повлиявших на решение Дональда Трампа приостановить помощь США Украине.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как сообщает The Wall Street Journal, данное решение поддержали все ключевые советники американского президента.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, после нескольких встреч по этому вопросу топ-советники по национальной безопасности согласились с необходимостью прекращения военной поддержки Киева.

Отмечается, что Трамп принял решение после слов Зеленского о том, что война может продолжаться еще долго. Это заставило его продемонстрировать серьезность намерений принуждения Украины к переговорам.

"Украинцы не восприняли наши намерения всерьез. Нам пришлось продемонстрировать это", – заявил представитель администрации Трампа.

По словам неназванного чиновника Белого дома, Трамп будет еще определять, что именно можно считать достаточным доказательством готовности Украины к мирным переговорам. Также пока неясно, станет ли подписание соглашения о недрах между Украиной и США основанием для возобновления поставок оружия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с пикер Джонсон определил сроки паузы в поставках оружия Украине . Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что приостановка поставок военной помощи Украине является лишь "временной паузой". Как сообщает Общественное, Джонсон высказал это мнение во время пресс-конференции республиканцев.

Он также отметил, что Украине и США нужно подписать соглашение по поводу минералов, а президент Украины Владимир Зеленский должен "исправить то, что произошло на прошлой неделе".

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать свою "искреннюю преданность" миру.