СМИ узнали настоящую причину снижения объемов военной помощи США Украине

США, как ключевой союзник Украины, предоставляют оружие Киеву ровно столько, сколько необходимо для удержания фронта и продолжения работы украинского правительства, а не для разгрома России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Newsweek".

Военная помощь Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, такую позицию Белого дома можно объяснить опасениями Вашингтона о том, что стратегическое поражение Кремля в Украине может привести к хаосу в пределах российских границ, возможно, к отставке президента Владимира Путина и жестокой региональной борьбе за заполнение вакуума власти с рисками касательно оружия массового уничтожения. На фоне растущей китайской угрозы евразийская анархия создаст для Белого дома много новых проблем, отмечает журнал Newsweek.

"Украинцы действительно видят постоянную нерешительность и этот менталитет обеспокоенности относительно эскалации… Украинцы считают, что, несмотря на всю помощь, несмотря на то, что администрация [США] делает так много, все еще существует столько осторожности, потому что нет желания, чтобы украинцы решительно победили россиян, думая, что это действительно приведет к внутренним потрясениям и коллапсу в России", – сказал в интервью Newsweek Даниэль Вайдич, президент Yorktown Solutions и один из самых известных украинских лоббистов в Вашингтоне.

Вайдич добавил, значительная часть помощи не поступает к украинцам так быстро, как могла бы. Существуют проблемы со снабжением, в этом нет никаких сомнений. Но есть также часть этой помощи, как в качественном, так и количественном отношении, которая могла бы попасть к украинцам гораздо раньше. Это оказало решающее влияние на ситуацию на местах... весеннее наступление этого года было бы весенним наступлением, а не июльским, что имело огромное значение. Это позволило россиянам буквально окопаться и укрепить свою оборону.

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