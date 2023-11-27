logo

BTC/USD

37007.96

ETH/USD

2016.40

LTC/USD

68.85

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США СМИ узнали настоящую причину снижения объемов военной помощи США Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ узнали настоящую причину снижения объемов военной помощи США Украине

Журналисты Newsweek допускают, что США боятся поражения России и Путина и это влияет на помощь Украине

сегодня, 17:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

США, как ключевой союзник Украины, предоставляют оружие Киеву ровно столько, сколько необходимо для удержания фронта и продолжения работы украинского правительства, а не для разгрома России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Newsweek".

СМИ узнали настоящую причину снижения объемов военной помощи США Украине

Военная помощь Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, такую позицию Белого дома можно объяснить опасениями Вашингтона о том, что стратегическое поражение Кремля в Украине может привести к хаосу в пределах российских границ, возможно, к отставке президента Владимира Путина и жестокой региональной борьбе за заполнение вакуума власти с рисками касательно оружия массового уничтожения. На фоне растущей китайской угрозы евразийская анархия создаст для Белого дома много новых проблем, отмечает журнал Newsweek.


"Украинцы действительно видят постоянную нерешительность и этот менталитет обеспокоенности относительно эскалации… Украинцы считают, что, несмотря на всю помощь, несмотря на то, что администрация [США] делает так много, все еще существует столько осторожности, потому что нет желания, чтобы украинцы решительно победили россиян, думая, что это действительно приведет к внутренним потрясениям и коллапсу в России", – сказал в интервью Newsweek Даниэль Вайдич, президент Yorktown Solutions и один из самых известных украинских лоббистов в Вашингтоне. 

Вайдич добавил, значительная часть помощи не поступает к украинцам так быстро, как могла бы. Существуют проблемы со снабжением, в этом нет никаких сомнений. Но есть также часть этой помощи, как в качественном, так и количественном отношении, которая могла бы попасть к украинцам гораздо раньше. Это оказало решающее влияние на ситуацию на местах... весеннее наступление этого года было бы весенним наступлением, а не июльским, что имело огромное значение. Это позволило россиянам буквально окопаться и укрепить свою оборону.

Читайте также на портале "Комментарии" — что происходит на дипломатических фронтах: действительно ли ситуация для нас ухудшается.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.newsweek.com/us-want-ukraine-defeat-russia-putin-biden-zelensky-peace-talks-1846772
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!