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СМИ узнали, стала ли шоком для Киева победа Трампа на выборах

Politico пишет о том, что украинские власти готовы к работе с Трампом

сегодня, 13:06
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Кравцев Сергей

Украинцы весьма настороженно отнеслись к тому, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах. В первую очередь, из-за резких заявлений экс-главы Белого дома об окончании войны в Украине по плану, который вызывает много вопросов. с непониманием относятся к новости о том, что Дональд Трамп в очередной раз стал президентом США. В то же время официальные лица в Украине не считают, что президентство Трампа будет плохим для страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

СМИ узнали, стала ли шоком для Киева победа Трампа на выборах

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Может быть, трудным, сложным, но не обязательно плохим. Трамп — прагматичный бизнесмен", который "думает с точки зрения затрат и выгод", отметил глава комитета по иностранным делам в ВРУ Александр Мережко.

Нардеп также добавил, что Украине придется много работать, чтобы убедить Трампа продолжить поддержку в войне против России. В публикации говорится, что в поздравлении президент Украины Владимир Зеленский вспомнил о "замечательной встрече" с Трампом, которая состоялась в сентябре.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на результаты выборов в США и поздравил Дональда Трампа с победой. Зеленский заявил, что ожидает мощной поддержки США и приближения справедливого мира в Украине.

Владимир Зеленский приветствовал Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Зеленский подчеркнул, что лидер республиканцев может способствовать приближению окончания войны в Украине.

"Приветствую Дональда Трампа с поразительной победой на выборах! Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине", — написал президент Украины в X.




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