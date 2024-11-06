СМИ узнали, стала ли шоком для Киева победа Трампа на выборах

Украинцы весьма настороженно отнеслись к тому, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах. В первую очередь, из-за резких заявлений экс-главы Белого дома об окончании войны в Украине по плану, который вызывает много вопросов. с непониманием относятся к новости о том, что Дональд Трамп в очередной раз стал президентом США. В то же время официальные лица в Украине не считают, что президентство Трампа будет плохим для страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Может быть, трудным, сложным, но не обязательно плохим. Трамп — прагматичный бизнесмен", который "думает с точки зрения затрат и выгод", отметил глава комитета по иностранным делам в ВРУ Александр Мережко.

Нардеп также добавил, что Украине придется много работать, чтобы убедить Трампа продолжить поддержку в войне против России. В публикации говорится, что в поздравлении президент Украины Владимир Зеленский вспомнил о "замечательной встрече" с Трампом, которая состоялась в сентябре.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на результаты выборов в США и поздравил Дональда Трампа с победой. Зеленский заявил, что ожидает мощной поддержки США и приближения справедливого мира в Украине.

Владимир Зеленский приветствовал Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Зеленский подчеркнул, что лидер республиканцев может способствовать приближению окончания войны в Украине.

"Приветствую Дональда Трампа с поразительной победой на выборах! Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине", — написал президент Украины в X.



