Смог ли Путин произвести впечатление на Трампа и перетащить его на свою сторону

Российский диктатор Владимир Путин не произвел впечатление на президента США Дональда Трампа во время их первого за долгие годы телефонного разговора, считает бывший глава МИД Украины и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко. По его словам, Трамп "нокаутировал" Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Владимир Огрызко выразил мнение, что аргументы, которые услышал Трамп во время разговора с Путиным, не имели эффекта на президента США.

"Что касается разговора Трампа и Путина… Трамп в присущей ему манере продолжил "донокаутовывать" российского диктатора. Никакие аргументы, которые Трамп услышал в ответ из уст военного преступника, не произвели на него впечатление", — утверждает Огрызко.

По его словам, это объясняется "никакой" реакцией Кремля после разговора обоих лидеров. Как следствие, Огрызко считает, что в таких условиях Трамп должен больше давить на Путина. Руководитель Центра исследований России отмечает, что Украина должна объяснить Трампу, что общий союз России, Ирана, КНДР и Китая это плохо для США. Однако Китай не сможет противостоять Соединенным Штатам, если будет наедине, а Трампу "удастся по одному, как куропаток, отстреливать этих прицеп от Китая".

"Нужно давить на Трампа, показывать ему, каковы слабые места в России, как он должен это все использовать, как должен сначала убрать всех вассалов Китая для того, чтобы потом сосредоточиться на главном вызове для Америки, которым является далеко не Россия, далеко не Северная Корея, далеко не Иран, а Китай", — считает Огрызко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спецпредставитель Трампа встретился с Путиным. Или близко конец войны.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от США.