Смог ли Путин произвести впечатление на Трампа и перетащить его на свою сторону

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин не произвел впечатление на президента США Дональда Трампа во время их первого за долгие годы телефонного разговора, считает бывший глава МИД Украины и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко. По его словам, Трамп "нокаутировал" Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".
Трамп и Путин. Фото из открытых источников
Владимир Огрызко выразил мнение, что аргументы, которые услышал Трамп во время разговора с Путиным, не имели эффекта на президента США.
По его словам, это объясняется "никакой" реакцией Кремля после разговора обоих лидеров. Как следствие, Огрызко считает, что в таких условиях Трамп должен больше давить на Путина. Руководитель Центра исследований России отмечает, что Украина должна объяснить Трампу, что общий союз России, Ирана, КНДР и Китая это плохо для США. Однако Китай не сможет противостоять Соединенным Штатам, если будет наедине, а Трампу "удастся по одному, как куропаток, отстреливать этих прицеп от Китая".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спецпредставитель Трампа встретился с Путиным. Или близко конец войны.
Также "Комментарии" писали о том, что Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от США.
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