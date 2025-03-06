Сможет ли Трамп договориться о смене Зеленского: что говорят украинцы

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп прекратил давать данные, откуда в Украину летят убивать российские дроны и ракеты, отметила волонтер Мария Берлинская.
Зеленский и Трамп
По ее словам, до этого Трамп объявил о потенциальном снятии санкций с России, прекратил войну с ними в киберпространстве, договорился о возобновлении американских бизнесов и расширении дипломатических представительств в России.
Кроме того, американский президент остановил возобновление энергетики и гуманитарные программы для Украины. Самое главное, подчеркнула Берлинская, остановил поставки оружия, утвержденного еще Байденом и сделавшего это на полпути. Это значит, что он готов оплачивать аренду портов, аэропортов, складов и обслуживания в тех странах, где оружие застряло (а это десятки миллионов долларов), чем дать украинцам отразиться.
Впрочем, по ее словам, за последние недели украинцы четко поняли, что Трамп предатель. Поэтому, говорит Берлинская, если условная Тимошенко пойдет сейчас на союз с предателем Трампом — это окончательно похоронит ее политическую карьеру.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что советники Трампа провели переговоры с представителями политических кругов, представляющих оппозиционные силы в Украине.
Новости