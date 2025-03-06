Сможет ли Трамп договориться о смене Зеленского: что говорят украинцы

Американский президент Дональд Трамп прекратил давать данные, откуда в Украину летят убивать российские дроны и ракеты, отметила волонтер Мария Берлинская.

Зеленский и Трамп

"Это значит, что он готов, чтобы массово разрывало украинцев, наших детей ракетами – только чтобы мы объявили капитуляцию на условиях Путина. Я понимаю, как это звучит. Но именно так это называется – заставить капитулировать шантажируя жизнями простых гражданских людей", — отметила волонтер.

По ее словам, до этого Трамп объявил о потенциальном снятии санкций с России, прекратил войну с ними в киберпространстве, договорился о возобновлении американских бизнесов и расширении дипломатических представительств в России.

Кроме того, американский президент остановил возобновление энергетики и гуманитарные программы для Украины. Самое главное, подчеркнула Берлинская, остановил поставки оружия, утвержденного еще Байденом и сделавшего это на полпути. Это значит, что он готов оплачивать аренду портов, аэропортов, складов и обслуживания в тех странах, где оружие застряло (а это десятки миллионов долларов), чем дать украинцам отразиться.

"Принципиально не дать нам устоять. Теперь два огромных государства вместе пытаются нас сломать. Зеленский неблагодарный диктатор с рейтингом в 4% сам на себя напал, это уже ясно. А вот то, что Трамп начал посылать ходоков к Порошенко и Тимошенко, это уже новый поворот. Понятно, что он хочет установить фигуру, которая согласится договариваться на условиях Путина", – говорит Берлинская.

Впрочем, по ее словам, за последние недели украинцы четко поняли, что Трамп предатель. Поэтому, говорит Берлинская, если условная Тимошенко пойдет сейчас на союз с предателем Трампом — это окончательно похоронит ее политическую карьеру.

"Теперь уже всем очевидно, что деды в Москве и Вашингтоне безумно хотят избавиться от Зеленского. И он сам предложил им хороший вариант. Считаю, что Зеленский предложил честное и правильное соглашение. Он уходит с должности в обмен на немедленное вступление в НАТО. Или политические деды идут на х*й", — подчеркнула Берлинская.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что советники Трампа провели переговоры с представителями политических кругов, представляющих оппозиционные силы в Украине.



