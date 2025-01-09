Сможет ли Трамп завершить войну через 100 дней: названы его переговорные позиции

Переговорные принципы новоизбранного президента Дональда Трампа сводятся к известному "мир через эскалацию" и малоизвестной "стратегической неопределенности", отметил политолог Вадим Денисенко. По его словам, последняя формула предполагает, что Трамп в кармане держит одновременно все возможные варианты решения проблемы: от мирного соглашения до многолетней войны.

Дональд Трамп

Политолог отметил, что сейчас речь идет об эскалации перед переговорами.

"А теперь самое важное для нас: о 100 днях Келлога или 180 днях на переговоры Трамп-Путин. Судя по всему, в команде Трампа нет альтернативы плану Келлога, как минимум на сегодняшний день. И переговоры будут вестись исходя именно из его базовых положений: не вступление Украины в НАТО, разграничение по линии фронта и буферная зона. Плюс, насколько можно судить по определенным опосредованным вещам – скорые выборы в Украине", — говорит Денисенко.

По его словам, эта формула пока вообще не устраивает россиян, демонстрирующих полное нежелание переговоров. Впрочем, добавляет он, надо понимать только то, что это единственный план Трампа и пока не существует другого, он будет продавливать именно его, хотя и применяя принцип стратегической неопределенности.

"Какова должна быть позиция Украины? Боюсь, что сейчас для нас, лучшая позиция, идти в фарватере плана Трампа, очертив красные линии, которые недопустимы для нас", — подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что будущий специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что преследует цель в течение 100 дней после инаугурации Дональда Трампа найти решение полномасштабной войны в Украине.



