Сможет ли Трамп завершить войну через 100 дней: названы его переговорные позиции

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Ткачик Олеся
Переговорные принципы новоизбранного президента Дональда Трампа сводятся к известному "мир через эскалацию" и малоизвестной "стратегической неопределенности", отметил политолог Вадим Денисенко. По его словам, последняя формула предполагает, что Трамп в кармане держит одновременно все возможные варианты решения проблемы: от мирного соглашения до многолетней войны.
Дональд Трамп
Политолог отметил, что сейчас речь идет об эскалации перед переговорами.
По его словам, эта формула пока вообще не устраивает россиян, демонстрирующих полное нежелание переговоров. Впрочем, добавляет он, надо понимать только то, что это единственный план Трампа и пока не существует другого, он будет продавливать именно его, хотя и применяя принцип стратегической неопределенности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что будущий специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что преследует цель в течение 100 дней после инаугурации Дональда Трампа найти решение полномасштабной войны в Украине.
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