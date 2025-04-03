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Смущает ли что-то Трампа: что теперь говорит президент США о завершении войны в Украине

Трамп вновь отметил прогресс в завершении войны между Украиной и РФ

сегодня, 07:35
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп по-прежнему излучает оптимизм в вопросе завершения войны в Украине и констатирует прогресс в переговорах с Украиной и Россией по этому вопросу. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление американский лидер сделал во время своего выступления в Белом доме.

Смущает ли что-то Трампа: что теперь говорит президент США о завершении войны в Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я думаю, мы имеем хорошее сотрудничество со стороны России и Украины, нам надо это (войну – ред.) остановить", — сказал Дональд Трамп.

Президент США также добавил, что средние потери россиян за неделю составляют 2712 солдат.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров о подготовке РФ к новому массированному наступлению "Reuters" пишет о том, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа в последние дни все активнее предполагают вероятность того, что США не смогут обеспечить мирное соглашение по Украине в течение ближайших нескольких месяцев. Это привело к разработке новых планов давления как на Киев, так и на Москву. Можно ли сказать, что мы приближаемся к фиаско миротворческих инициатив Трампа? Как дальше может развиваться ситуация в попытках усадить Россию за стол переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – главный переговорщик российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев провел переговоры со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Встреча стала первым визитом чиновника РФ высшего ранга в США после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом говорится в материале информагентства "Reuters".




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