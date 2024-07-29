Снайдер предостерегает украинцев об опасности победы Трампа: будет катастрофой для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американский историк Тимоти Снайдер написал открытое письмо украинцам о выборах в США и объяснил в чем опасность победы Дональда Трампа. По его словам, Трамп хочет позволить России и Китаю делать все, что они хотят.
Тимоти Снайдер о Дональде Трампе. Фото из открытых источников
Тимоти Снайдер указывает, что некоторые республиканцы или их сторонники указывают, что Трамп будет вести хорошую политику для Украины. Однако американский историк считает, что второй приход Трампа будет катастрофой для Украины и США.
Снайдер отмечает, что основная цель Дональда Трампа – провести трансформации американского политического устройства.
Американский историк подчеркивает, что несмотря на информацию российской пропаганды, Камала Харрис имеет больше шансов на победу, чем Джо Байден. Кроме того, Снайдер отмечает, что администрация Байдена в вопросах Украины делала традиционные предположения, которые были устаревшими, однако впоследствии работала, чтобы наверстать упущенное. По словам историка, внешняя политика Камалы Харрис может быть более решительной, чем у Байдена.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тимоти Снайдер назвал главный успех Украины в войне.
Также "Комментарии" писали, что Снайдер рассказал, каково будет будущее Украины после войны.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 11:40
Нічого, ми ризикнемо. Ми настільки звикли до погіршень ще якісь обрізані нас не залякають. Але ми знаємо що республіканці завжди вирішували питання, а демократи створювали конфлікти.