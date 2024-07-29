Снайдер предостерегает украинцев об опасности победы Трампа: будет катастрофой для Украины

Американский историк Тимоти Снайдер написал открытое письмо украинцам о выборах в США и объяснил в чем опасность победы Дональда Трампа. По его словам, Трамп хочет позволить России и Китаю делать все, что они хотят.



Тимоти Снайдер о Дональде Трампе. Фото из открытых источников

Тимоти Снайдер указывает, что некоторые республиканцы или их сторонники указывают, что Трамп будет вести хорошую политику для Украины. Однако американский историк считает, что второй приход Трампа будет катастрофой для Украины и США.

"Для понимания украинцев, Трамп — это фигура типа Януковича, человек, выдающий себя за олигарха, поддерживаемый реальными олигархами и кремлем. В отличие от Януковича, он харизматичный и политически талантливый", — сказал историк.

Снайдер отмечает, что основная цель Дональда Трампа – провести трансформации американского политического устройства.

"Независимо от того, добьется ли он успеха, попытка смены системы власти выведет США с международной арены на неопределенный период. Внешняя политика при администрации Трампа будет заключаться в том, чтобы позволить России и Китаю делать то, что они хотят", — подчеркнул Снайдер.

Американский историк подчеркивает, что несмотря на информацию российской пропаганды, Камала Харрис имеет больше шансов на победу, чем Джо Байден. Кроме того, Снайдер отмечает, что администрация Байдена в вопросах Украины делала традиционные предположения, которые были устаревшими, однако впоследствии работала, чтобы наверстать упущенное. По словам историка, внешняя политика Камалы Харрис может быть более решительной, чем у Байдена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тимоти Снайдер назвал главный успех Украины в войне.

Также "Комментарии" писали, что Снайдер рассказал, каково будет будущее Украины после войны.