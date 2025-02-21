Социологи узнали реакцию американцев после заявлений Трампа о Зеленском, как диктаторе

По данным опроса YouGov, почти вдвое больше американцев считают своего президента Дональда Трампа "диктатором" по сравнению с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Newsweek", со ссылкой на опрос.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

У респондентов спросили, считают ли они Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина диктаторами.

По данным опроса, 41% участников считают Трампа диктатором, что чуть ниже 45%, которые так не считают. Еще 14% респондентов заявили, что не уверены, считают ли они его диктатором или нет.

Когда участников опроса спросили, считают ли они Зеленского диктатором, как и Трампа, 22% ответили "да", а 45% — "нет". Еще 33% опрошенных не определились с ответом.

В опросе YouGov, проведенном 19 февраля, принял участие 4071 американец.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский ответил, верит ли он, что Трамп за 100 дней принесет мир в Украину.

Ранее "Комментарии" писали – президент США Дональд Трамп недоволен, что в Украине не проводятся президентские выборы во время войны. Американский лидер назвал президента Владимира Зеленского "диктатором без выборов". The Economist пишет, о том, что Трамп хочет избавиться от Зеленского, мол в Украине открылся новый фронт, на этот раз – с Запада. Почему администрация США так начала заботиться о теме выборов в Украине? Как отреагировать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



