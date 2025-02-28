Социологи выяснили, что думают американцы о третьем президентском сроке Трампа

52% американцев придерживаются мнения, что действующий президент Дональд Трамп будет претендовать на третий президентский срок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Hill".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Согласно результатам опроса от YouGov, совокупно 52% респондентов склоняются к мысли, что Дональд Трамп захочет пойти на третий президентский срок.

В частности, 21% опрошенных "уверены" в этом, а 31% предполагают такую вероятность.

16% опрошенных считают, что Дональд Трамп скорее не будет пытаться еще раз переизбраться, а 18% уверены в этом.

Исследование проходило 25 февраля, в нем приняли участие 2900 респондентов.

Дональд Трамп, которому скоро исполнится 79 лет, на прошлой неделе намекнул, что не исключает такого варианта.

"Должен ли я снова выдвигаться? Вы скажете мне", – заявил тогда он.

По конституции США, Трамп не может еще раз баллотироваться – президентам США запрещено избираться на эту должность более двух раз.

Читайте также на портале "Комментарии" - конгрессмен Энди Оглз (республиканец от штата Теннеси) предложил внести поправку в Конституцию США, которая позволит президенту Трампу занимать третий срок в Белом доме, чтобы страна "могла поддерживать смелое руководство, в котором так нуждается наша нация". Об этом пишет The Hill.

Как и другим президентам США, Трампу запрещено баллотироваться на третий срок в Белом доме в соответствии с 22 поправкой к Конституции.

"Решительное лидерство президента Трампа резко контрастирует с хаосом, страданиями и экономическим упадком, которые пережили американцы в течение последних четырех лет", — сказал Оглз в заявлении. "Он доказал, что является единственной фигурой в современной истории, которая способна вернуть упадок нашей нации и вернуть Америке величие, и ему нужно дать время, необходимое для достижения этой цели".



