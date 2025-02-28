Социологи выяснили, что думают американцы о третьем президентском сроке Трампа

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Кравцев Сергей
52% американцев придерживаются мнения, что действующий президент Дональд Трамп будет претендовать на третий президентский срок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Hill".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Согласно результатам опроса от YouGov, совокупно 52% респондентов склоняются к мысли, что Дональд Трамп захочет пойти на третий президентский срок.
В частности, 21% опрошенных "уверены" в этом, а 31% предполагают такую вероятность.
16% опрошенных считают, что Дональд Трамп скорее не будет пытаться еще раз переизбраться, а 18% уверены в этом.
Исследование проходило 25 февраля, в нем приняли участие 2900 респондентов.
Дональд Трамп, которому скоро исполнится 79 лет, на прошлой неделе намекнул, что не исключает такого варианта.
По конституции США, Трамп не может еще раз баллотироваться – президентам США запрещено избираться на эту должность более двух раз.
Читайте также на портале "Комментарии" - конгрессмен Энди Оглз (республиканец от штата Теннеси) предложил внести поправку в Конституцию США, которая позволит президенту Трампу занимать третий срок в Белом доме, чтобы страна "могла поддерживать смелое руководство, в котором так нуждается наша нация". Об этом пишет The Hill.
Как и другим президентам США, Трампу запрещено баллотироваться на третий срок в Белом доме в соответствии с 22 поправкой к Конституции.
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