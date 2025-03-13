Соединенные Штаты на грани шатдауна: правительство может прекратить работу уже завтра

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Ткачик Олеся
Соединенным Штатам грозит первая с 2018 года временная приостановка работы федерального правительства (шатдаун) из-за разногласий между республиканцами и демократами по финансированию. Об этом сообщает Financial Times.
США
В частности, республиканцы в Палате представителей приняли законопроект о временном финансировании, предусматривающий продление государственных расходов на текущем уровне до конца сентября. Однако демократы в Сенате отказываются поддержать его, поскольку он был разработан без их участия.
Если компромисс не будет достигнут к полуночи пятницы, правительство вынуждено будет приостановить выполнение "необязательных" функций. Это означает закрытие национальных парков, приостановку экологических и пищевых инспекций, а также работу налоговой службы (IRS).
Демократы предлагают краткосрочное финансирование до 11 апреля, чтобы обе партии смогли согласовать полноценный бюджет.
Сейчас у республиканцев большинство в Сенате – 53 голоса против 47 у демократов. Это значит, что для принятия их законопроекта нужно заручиться поддержкой не менее семи демократов. В то же время для утверждения предложенного демократами варианта финансирования необходимо, чтобы 13 республиканцев поддержали инициативу оппонентов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США оказались перед угрозой шатдауна в конце прошлого года.
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