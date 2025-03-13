Соединенные Штаты на грани шатдауна: правительство может прекратить работу уже завтра

Соединенным Штатам грозит первая с 2018 года временная приостановка работы федерального правительства (шатдаун) из-за разногласий между республиканцами и демократами по финансированию. Об этом сообщает Financial Times.

США

В частности, республиканцы в Палате представителей приняли законопроект о временном финансировании, предусматривающий продление государственных расходов на текущем уровне до конца сентября. Однако демократы в Сенате отказываются поддержать его, поскольку он был разработан без их участия.

"Республиканцы избрали однопартийный путь, разработав свою резолюцию о продолжении финансирования без какого-либо взноса, абсолютно никакого взноса со стороны демократов в Конгрессе. Поэтому республиканцы не имеют достаточно голосов в Сенате, чтобы завершить дебаты о резолюции о продолжении финансирования, предложенной Палатой представителей", — заявил лидер демократов в The Hill.

Если компромисс не будет достигнут к полуночи пятницы, правительство вынуждено будет приостановить выполнение "необязательных" функций. Это означает закрытие национальных парков, приостановку экологических и пищевых инспекций, а также работу налоговой службы (IRS).

Демократы предлагают краткосрочное финансирование до 11 апреля, чтобы обе партии смогли согласовать полноценный бюджет.

"Наша партия единственная в позиции относительно "чистой" резолюции о продлении финансирования до 11 апреля, которая позволит правительству работать и предоставит Конгрессу время для согласования двухпартийного законодательства, которое сможет пройти голосование. Нам следует проголосовать за это. Я надеюсь, искренне надеюсь, что коллеги-республиканцы присоединятся к нам, чтобы избежать прекращения работы правительства в пятницу", — добавил Шумер.

Сейчас у республиканцев большинство в Сенате – 53 голоса против 47 у демократов. Это значит, что для принятия их законопроекта нужно заручиться поддержкой не менее семи демократов. В то же время для утверждения предложенного демократами варианта финансирования необходимо, чтобы 13 республиканцев поддержали инициативу оппонентов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США оказались перед угрозой шатдауна в конце прошлого года.



