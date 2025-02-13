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Соглашение на троих: Трамп хочет встретиться с Путиным и Си

Президент США хочет встретиться с Путиным и лидером Китая

сегодня, 23:36
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Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином и главой Кремля Владимиром Путиным.

Соглашение на троих: Трамп хочет встретиться с Путиным и Си

Трамп хочет встретиться с Си. Фото из открытых источников

Как сообщают СМИ, встреча может состояться после того, как "улягутся" войны в Украине и секторе Газа.

"Когда мы все устроим, то одной из первых встреч я хочу провести с президентом Китая Си и президентом России Путиным. И я хочу сказать: давайте сократим наш военный бюджет вдвое", — заявил Дональд Трамп.

Президент США также хочет возобновить переговоры о денуклеаризации с РФ и Китаем. Такой шаг будет противоречить десятилетиям традиционного позиционирования республиканцев в сфере национальной обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Дональд Трамп также сказал, что планирует часто общаться по телефону с Владимиром Путиным, после первой встречи в Саудовской Аравии могут быть следующие встречи. "Я могу сказать с большой уверенностью, что Путин хочет, чтобы война закончилась", — заявил президент США. Дональд Трамп также считает, что Украина должна отказаться от членства в НАТО.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что события в треугольнике США-Россия-Украина начали двигаться стремительно и даже головокружительно, отметил политолог Владимир Фесенко. "Кто-то уже ожидает, что завтра будет мир, а кто-то в панике, что Трамп задружится с Путиным и заставит нас к миру на российских условиях. Советую всем немного успокоиться. С Путиным и, особенно с Трампом, завтра может быть иначе, чем сегодня, а тем более вчера. И то, что они говорят не значит, что именно так и говорит, значит именно и так.



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Источник: https://apnews.com/live/trump-presidency-updates-2-13-2025
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