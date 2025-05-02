Соглашение о недрах: известно, какие ископаемые США первыми будут копать в Украине

Залежи редкоземельных минералов на территории Украины расположены слишком близко к линии фронта, поэтому Соединенные Штаты на первом этапе соглашения о ископаемых сосредоточятся на развитии добычи нефти и газа.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных представителей Министерства финансов США.

Американские чиновники отказались уточнить, сколько времени может потребоваться для начала добычи редкоземельных минералов, президент Трамп позиционировал как ключевую составляющую соглашения о недрах. Часть этих полезных ископаемых расположена вблизи зоны боевых действий в Украине.

Представители США отметили, что нефтегазовые проекты, вероятно, будут реализованы первыми, поскольку они менее сложны ввиду ситуации в сфере безопасности.

Для запуска процесса необходимо преодолеть ряд бюрократических преград: соглашение должно ратифицировать украинская Верховная Рада, а также создать Фонд, в который будут инвестировать как Соединенные Штаты, так и Украина. Этот Фонд должен получить прибыль от экономического обновления страны.

Только после этого Украина сможет активно привлекать инвесторов к разработке собственных природных ресурсов и полезных ископаемых.

Американские чиновники признали, что бизнес может быть не готов вкладывать средства в украинскую экономику. Любая работающая в Украине компания подвергается риску постоянных атак со стороны России — авиаударов, обстрелов дронами и баллистическими ракетами, нацеленными на украинские города.

Впрочем, прибыль может оказаться значительной в случае заключения мирного соглашения. На территории Украины находятся 20 из 50 видов сырья, которые считаются критически важными, в частности, титан, литий и уран.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп готовится ударить по России . Вашингтон рассматривает возможность введения новых ограничений против Москвы из-за затягивания войны в Украине. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, команда экспертов подготовила несколько сценариев действий для президента Дональда Трампа, предполагающих усиление экономического давления на Россию. Решение еще не принято, поскольку продолжаются дипломатические консультации.

Издание подчеркивает, что Украина и ее союзники призывают Белый дом ужесточить санкции, в том числе в сфере энергетики, чтобы заставить Кремль согласиться на перемирие на условиях, предложенных Трампом. Несмотря на уже беспрецедентный уровень ограничений со стороны США и ЕС, вынудить Путина прекратить боевые действия пока не удалось.