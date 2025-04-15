Соглашение о пяти областях: Виткофф раскрыл детали переговоров с Путиным

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным обсуждалось мирное соглашение, включающее пять украинских "территорий".

Виткофф и Путин. Фото из открытых источников

11 апреля Стив Виткофф совершил визит в Россию, где встретился с Путиным и его советниками по попытке США достичь мирного соглашения об окончании войны в Украине.

"Это уже третья встреча, которую я имел с ним, и которая длилась почти пять часов. У нас тогда в комнате было два его ключевых советника — помощник президента России Юрий Ушаков и специальный посланник президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Это была увлекательная встреча", — сказал Виткофф.

Представитель Трампа заверил, что соглашение с Путиным может быть достигнуто. По его словам, переговоры касаются "пяти территорий", а также других факторов, в том числе гарантий безопасности.

"Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но в нем намного больше. Есть протоколы безопасности, есть статья 5 НАТО, много деталей. Это сложная ситуация, которая коренится в некоторых реальных проблемных вещах, происходящих между двумя странами", — сказал Виткофф.

По его словам, несмотря на "сложную ситуацию", администрация Трампа в переговорах с Россией находится на пути к чему-то "очень важному для всего мира".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп прямо обвинил президента Владимира Зеленского в начале войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Путин насмехается над Дональдом Трампом и его попытками прекратить войну в Украине.