Соглашение о пяти областях: Виткофф раскрыл детали переговоров с Путиным

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Slava Kot
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным обсуждалось мирное соглашение, включающее пять украинских "территорий".
Виткофф и Путин. Фото из открытых источников
11 апреля Стив Виткофф совершил визит в Россию, где встретился с Путиным и его советниками по попытке США достичь мирного соглашения об окончании войны в Украине.
Представитель Трампа заверил, что соглашение с Путиным может быть достигнуто. По его словам, переговоры касаются "пяти территорий", а также других факторов, в том числе гарантий безопасности.
По его словам, несмотря на "сложную ситуацию", администрация Трампа в переговорах с Россией находится на пути к чему-то "очень важному для всего мира".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп прямо обвинил президента Владимира Зеленского в начале войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Владимир Путин насмехается над Дональдом Трампом и его попытками прекратить войну в Украине.
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