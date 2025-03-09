Соглашения о ископаемых мало: поддержки США не будет, Трамп ждет шагов Зеленского по выборам и переговорам

Соединенные Штаты не возобновят поставки военной помощи Украине после заключения соглашения о редкоземельных металлах. Об этом сообщает NBC News.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Согласно информации издания, на этой неделе официальные представители США и Украины планируют встречу в Саудовской Аравии.

Однако, по словам источников в администрации США, Дональд Трамп частно выразил свои сомнения в том, что подписанное соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых будет достаточно для восстановления помощи и обмена разведывательной информацией с Украиной, которая ведет войну. Трамп отметил, что для возобновления сотрудничества необходимы дополнительные шаги со стороны Украины, в частности, изменение отношения президента Владимира Зеленского к мирным переговорам, включая готовность идти на компромиссы, такие как возвращение территорий России.

Трамп также ожидает, что Зеленский предпримет шаги, связанные с внутренними выборами в Украине, а также, возможно, примет решение о своей отставке, сообщили официальные лица.

Напомним, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил приостановку США поставок оружия и разведданных Украине.

4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп отдал приказ приостановить всю американскую военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не покажет свою "искренность" в стремлении к миру.

Американские чиновники заявили, что последствия приостановки помощи Украина ощутит через несколько дней или недель. Как только запасы оружия начнут иссякать, Украина столкнется с серьезными проблемами.

Как уже писал портал "Комментарии", в настоящее время продолжается обсуждение соглашения между Украиной и США о добыче украинских полезных ископаемых, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.