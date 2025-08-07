logo

Согласны ли украинцы поддержать миротворчество Трампа, ради прекращения войны
Согласны ли украинцы поддержать миротворчество Трампа, ради прекращения войны

Украинцы признают роль США в мирных переговорах, но 73% недовольны Вашингтоном

7 августа 2025, 15:34
Автор:
Кравцев Сергей

Взгляды украинцев на своего самого важного военного союзника кардинально изменились по сравнению с первыми месяцами большой войны. Однако они признают необходимость и важность участия США в мирных переговорах. Об этом свидетельствует опрос Gallup, проведенный 1-14 июля.

Согласны ли украинцы поддержать миротворчество Трампа, ради прекращения войны

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, что в 2025 году 16% украинцев только одобряют деятельность руководства США, в то время как 73% выражают неодобрение, что является рекордным показателем.

"Вся та доброжелательность, которую Вашингтон накопил в 2022 году, когда 66% одобряли руководство США, испарилась", — говорится в публикации.

Напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном возросла в 2025 году после возвращения Трампа к власти. Напряженная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете в конце февраля совпала с временными приостановками военной помощи США.

Напротив, восприятие Германии в этом году значительно улучшилось. Уровень одобрения Берлина достиг рекордного уровня в 63%, несмотря на более осторожную позицию Германии в первые месяцы войны.

Уровень одобрения России остается ничтожным (1%), в то время как рейтинг Китая по-прежнему остается низким (8%), как и с начала войны.

Несмотря на резкое неодобрение руководства США, большинство украинцев по-прежнему считают, что Вашингтон играет значимую роль.

Большинство (70%) считают, что США должны играть "значительную роль" в мирных переговорах, что почти соответствует взглядам на страны ЕС (75%) и Великобританию (71%).

Хотя в Турции недавно прошли некие переговоры, 55% украинцев поддерживают значительное участие этой страны, что заметно ниже, чем поддержка ЕС, Великобритании и США.

Отметим, в ходе этого же опроса стало известно, что 69% украинцев заявляют, что выступают за скорейшее завершение войны путем переговоров.




