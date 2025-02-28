Соратник Трампа призвал Зеленского уйти в отставку

Американский сенатор Линдси Грэм, всегда выступавший за поддержку Украины, заявил, что Владимир Зеленский должен сложить полномочия.

Зеленского призвали уйти в отставку. Фото из открытых источников

У сенатора спросили, считает ли он, что Зеленскому нужно уйти с поста президента Украины после ссоры в Белом доме с Дональдом Трампом.

"Ему нужно либо сложить полномочия и отправить кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо изменить свое поведение", — сказал Линдси Грэм.

По его словам, Владимир Зеленский своим поведением в Белом доме оказал почти невозможной дальнейшую помощь Украине со стороны США.

"Я никогда так не гордился Трампом за то, что он показал американскому народу и всему миру, что с этим человеком нельзя шутить. Зеленский должен извиниться за то, что произошло. Я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь снова иметь дело с Зеленским", — добавил американский сенатор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского возник спор. Вероятно, спор начался после того, что Зеленский не согласился на первоочередное прекращение огня без гарантий. Трамп отметил, что Украина не может фактически диктовать условия, и либо соглашается, либо выходит в соглашения. Трамп посоветовал Зеленскому изменить отношение и быть благодарным, отметив, что Украина не благодарна. При этом подчеркнул: "У вас нет карт на руках".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным немецкого издания Bild, в Белом доме произошел конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который завершился тем, что Трамп приказал Зеленскому покинуть помещение. Как отмечают источники, спор возник при обсуждении вопросов безопасности и возможных компромиссов со стороны Украины. Выразив недовольство позицией украинского лидера, Трамп прервал встречу и попросил Зеленского покинуть кабинет.