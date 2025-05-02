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Соратник Зеленского сделал для США заманчивое предложение

Появление американцев в Донецкой области может заставить российского диктатора изменить планы

2 мая 2025, 18:05
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Лиля Воробьева

Киеву следует как можно скорее обратиться к американским инвесторам с предложением развивать подконтрольные Украине районы Донецкой области. Такой подход поможет сформировать в США восприятие Украины как источника собственных ресурсов. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко в интервью "Главкому".

Соратник Зеленского сделал для США заманчивое предложение

Александр Мережко (фото из открытых источников)

По словам парламентария, лучшей гарантией безопасности для Украины может стать особенность мышления Дональда Трампа.

"У него же фиксация на Байдене, с которой он постоянно себя сравнивает. Он критиковал Байдена, что тот дает огромные средства без гарантий, а сам теперь может утверждать, что эти деньги вернул и, если будет оказывать помощь, с выгодой для Америки".

Сережко убежден, что присутствие американских компаний в Донецкой области способно вызвать беспокойство у российского президента Владимира Путина.

"Сейчас нужно будет создавать этот инвестиционный фонд, проводить геологическую разведку… В условиях войны я не очень в это верю, то есть это очень долгая история. А нам нужно сейчас выживать. И вопрос в том, насколько это соглашение испугает Путина", – отметил он.

Народный депутат также подчеркнул, что гражданам США нужно навязать восприятие Украины как лично важной для них страны.

"Психологи и философы всегда говорили, что люди больше всего защищают собственное имущество. Если американцы будут смотреть на Украину как на свои ресурсы, это будет для них не чужая страна и не чужая война. На конгрессменов будет давить американский бизнес и так далее. Возможно, имеет смысл как можно скорее приглашать находящиеся под нашим контролем американский бизнес на территории в Донецкой области. Потому что это теперь будет не только наше, но и американское тоже. То есть нужно стимулировать эту психологию владельца", – подчеркнул Мережко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что составил известный хитрый план Зеленского с соглашением о недрах . Президент Украины Владимир Зеленский делал ставку на то, что стратегическое предложение предоставить США особый доступ к украинским природным ресурсам вызовет интерес у Дональда Трампа и тот согласится на длительную поддержку Украины, в том числе предоставив приказ Пентагону продолжить поставки вооружения.

Первые сигналы были обнадеживающими, когда президент Украины представил этот план лично Трампу в его Трамп-тауэре. Хотя накануне тот назвал Зеленского самым крупным продавцом в истории за способность убедить США финансировать оборону Украины, во время сентябрьской встречи Трамп проявил заинтересованность, по словам очевидцев. Никто тогда не догадывался, насколько Трамп будет настойчиво добиваться доступа к украинским ресурсам – и насколько рискованными эти переговоры окажутся для Киева, его лидера и перспектив обороны от российской агрессии.



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