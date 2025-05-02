Соратник Зеленского сделал для США заманчивое предложение

Киеву следует как можно скорее обратиться к американским инвесторам с предложением развивать подконтрольные Украине районы Донецкой области. Такой подход поможет сформировать в США восприятие Украины как источника собственных ресурсов. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко в интервью "Главкому".

Александр Мережко (фото из открытых источников)

По словам парламентария, лучшей гарантией безопасности для Украины может стать особенность мышления Дональда Трампа.

"У него же фиксация на Байдене, с которой он постоянно себя сравнивает. Он критиковал Байдена, что тот дает огромные средства без гарантий, а сам теперь может утверждать, что эти деньги вернул и, если будет оказывать помощь, с выгодой для Америки".

Сережко убежден, что присутствие американских компаний в Донецкой области способно вызвать беспокойство у российского президента Владимира Путина.

"Сейчас нужно будет создавать этот инвестиционный фонд, проводить геологическую разведку… В условиях войны я не очень в это верю, то есть это очень долгая история. А нам нужно сейчас выживать. И вопрос в том, насколько это соглашение испугает Путина", – отметил он.

Народный депутат также подчеркнул, что гражданам США нужно навязать восприятие Украины как лично важной для них страны.

"Психологи и философы всегда говорили, что люди больше всего защищают собственное имущество. Если американцы будут смотреть на Украину как на свои ресурсы, это будет для них не чужая страна и не чужая война. На конгрессменов будет давить американский бизнес и так далее. Возможно, имеет смысл как можно скорее приглашать находящиеся под нашим контролем американский бизнес на территории в Донецкой области. Потому что это теперь будет не только наше, но и американское тоже. То есть нужно стимулировать эту психологию владельца", – подчеркнул Мережко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что составил известный хитрый план Зеленского с соглашением о недрах . Президент Украины Владимир Зеленский делал ставку на то, что стратегическое предложение предоставить США особый доступ к украинским природным ресурсам вызовет интерес у Дональда Трампа и тот согласится на длительную поддержку Украины, в том числе предоставив приказ Пентагону продолжить поставки вооружения.

Первые сигналы были обнадеживающими, когда президент Украины представил этот план лично Трампу в его Трамп-тауэре. Хотя накануне тот назвал Зеленского самым крупным продавцом в истории за способность убедить США финансировать оборону Украины, во время сентябрьской встречи Трамп проявил заинтересованность, по словам очевидцев. Никто тогда не догадывался, насколько Трамп будет настойчиво добиваться доступа к украинским ресурсам – и насколько рискованными эти переговоры окажутся для Киева, его лидера и перспектив обороны от российской агрессии.