Менее двух лет назад республиканцы в Палате представителей скептически относились к идее дальнейшей поддержки Украины. Но сейчас все большее из них меняют свою позицию, следуя примеру действующего президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times.

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Такое изменение риторики вызвало недавнее заявление Трампа, в котором он представил свой план по поставке оружия Украине. В то же время он подчеркнул: США не будут финансировать эти поставки авансом — платить должны европейские партнеры.

В частности, конгрессмен от штата Висконсин Деррик Ван Орден, еще в прошлом году критиковавший администрацию Байдена за отсутствие четкой стратегии в отношении Украины, 14 июля публично поддержал инициативу Трампа.

"Я полностью доверяю Дональду Трампу. Считаю его миротворцем. Он знает, что делает", — заявил Ван Орден.

Подобную позицию озвучил и республиканец из Огайо Уоррен Дэвидсон, который назвал подход Трампа к вопросу военной помощи верным.

"Президент прав: США могут продавать оружие странам НАТО, а те, кто хочет помочь Украине, могут его купить", — отметил он.

The New York Times также напоминает, что вице-президент Джей Ди Вэнс ранее жестко критиковал поддержку Украины. Весной прошлого года он заявлял, что у Киева нет шансов на победу в войне, а США не способны обеспечить необходимый объем вооружения.

Но на этой неделе Венс уже молча стоял рядом с Трампом в Овальном кабинете, когда тот объявлял план новых поставок оружия Украине без всяких возражений.

Как уже писал портал "Комментарии", известный российский публицист и бывший журналист Александр Невзоров прокомментировал последние заявления президента США Дональда Трампа, уже успевшие вызвать немало вопросов и тревог как среди союзников Украины, так и в аналитической среде.