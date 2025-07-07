"Сошел с рельсов": Трамп раскритиковал Маска за создание собственной партии

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что самый богатый человек планеты Илон Маск "сошел с рельсов". По его словам, созданная им "Партия Америки" принесет лишь тотальное разрушение и создание хаоса.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social опубликовал реакцию на создание Илоном Маском третьей партии в США.
По словам Трампа, главная причина его конфликта с Маском из-за "абсурдных дотации на электромобили", отменяемых недавно принятым законом. Президент США отметил, что раньше в разговоре с Маском неоднократно поднимал эту тему, и гендиректор Tesla заявлял, что "не имеет с этим никаких проблем".
Также Трамп добавил, что Маск хотел назначить в руководство NASA своего друга-демократа. Однако, по словам президента США, это "неуместно", ведь у NASA много контрактов с компаниями Маска.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск раскрыл свой план захвата власти в США благодаря "Партии Америки".
Также "Комментарии" писали, что ужас Илона Маска сбывается, ведь Tesla свергнута с трона в 2025 году.