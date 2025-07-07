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"Сошел с рельсов": Трамп раскритиковал Маска за создание собственной партии

Дональд Трамп прокомментировал решение Илона Маска создать "Партию Америки".

7 июля 2025, 08:30
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что самый богатый человек планеты Илон Маск "сошел с рельсов". По его словам, созданная им "Партия Америки" принесет лишь тотальное разрушение и создание хаоса.

"Сошел с рельсов": Трамп раскритиковал Маска за создание собственной партии

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social опубликовал реакцию на создание Илоном Маском третьей партии в США.

"Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью "сошел с рельсов", фактически превратившись в АВАРИЮ ПОЕЗДА за последние пять недель. Он даже хочет создать Третью Политическую Партию, несмотря на то, что они никогда не преуспевали в Соединенных Штатах – кажется, Система не предназначена для них", — пишет Трамп.

По словам Трампа, главная причина его конфликта с Маском из-за "абсурдных дотации на электромобили", отменяемых недавно принятым законом. Президент США отметил, что раньше в разговоре с Маском неоднократно поднимал эту тему, и гендиректор Tesla заявлял, что "не имеет с этим никаких проблем".

"Теперь людям разрешено покупать все, что они хотят — бензиновые автомобили, очень хорошо работающие гибриды или новые технологии, когда они появятся — больше никаких дотаций на электромобили", — добавил Трамп.

Также Трамп добавил, что Маск хотел назначить в руководство NASA своего друга-демократа. Однако, по словам президента США, это "неуместно", ведь у NASA много контрактов с компаниями Маска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск раскрыл свой план захвата власти в США благодаря "Партии Америки".

Также "Комментарии" писали, что ужас Илона Маска сбывается, ведь Tesla свергнута с трона в 2025 году.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114808616176041421
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