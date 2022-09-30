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Совет Безопасности ООН не смог проголосовать против изменений украинских границ из-за вето России

Россия наложила вето на Совет Безопасности ООН по аннексии Украины

30 сентября 2022, 23:05
Автор:

Slava Kot
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Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание 30 сентября, чтобы проголосовать против смены границ, которые предлагает президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Укринформ.

Совет Безопасности ООН не смог проголосовать против изменений украинских границ из-за вето России

Россия наложила вето на Совет Безопасности ООН по аннексии Украины. Фото с открытых источников

За результаты голосования Совбеза ООН резолюция о непризнании изменений украинских границ была не принята, ведь Россия выступила против. Российская Федерация имеет право вето, поэтому когда эта страна голосует против решения не может быть принято.

Большинство решений по войне против Украины Российская Федерация ветировала на Совете Безопасности ООН.

В этот раз десять стран поддержали решение резолюции, четыре воздержались, а одна страна была против – Россия.

Воздержавшиеся страны это преимущественно дружественные в Российской Федерации Китай, Индия, Бразилия и Габон.

Сам текст резолюции о непризнании оккупированных территорий не зачитывался перед голосованием, но посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что основа текста достаточно четкая и понятная – не признавать изменения территориального статуса Украины. То есть не признавать оккупированные, а затем аннексированные территории Украины частью России.

Резолюцию на заседании Совбеза ООН предложили рассмотреть Албания и США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об указе Путина, которым российский президент присоединил украинские территории к РФ. Теперь решение 3-4 октября должно рассмотреть правительство Российской Федерации.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Владимир Путин признал независимыми Запорожскую и Херсонскую области. Это было сделано в целях их дальнейшего включения в Российскую Федерацию.





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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3583392-rf-zablokuvala-rezoluciu-radbezu-oon-sodo-neviznanna-zmin-kordoniv-ukraini.html
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