Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан оценил позицию действующей американской администрации в отношении России – считается ли она угрозой или возможной стороной для сотрудничества в противодействии Китаю. Он напомнил, что Дональд Трамп на протяжении многих лет демонстрировал интерес к налаживанию тесных отношений с РФ.

Джейк Салливан (фото из открытых источников)

"Когда он стал президентом [в 2025 году], то даже выражал симпатию к позиции России относительно вторжения в Украину. Если помните, он заявил, что "это не Россия начала эту жестокую захватническую войну против Украины, а ответственной за это является Украина". огонь именно Путин ответил: Нет, я не соглашаюсь на прекращение огня. Я хочу продолжать свою жестокую завоевательную войну", — сказал Салливан в интервью "Общественному".

По словам советника, Трамп стремился бы наладить "очень хорошие" отношения с Москвой и симпатизирует российскому лидеру Владимиру Путину. В то же время, поскольку именно Россия не прекращает войну против Украины и продолжает совершать военные преступления, реальное сотрудничество между Вашингтоном и Москвой даже при такой заинтересованности Трампа остается крайне усложненным.

"У нинішній адміністрації Трампа є представники, які дотримуються ідеї, що отримала назву "зворотний Кіссінджер" – згідно з нею, щоб дати раду з Китаєм, США та Росія повинні об'єднати зусилля. Я не вважаю це надійним курсом. Якщо Сполучені Штати прагнуть ефективно протистояти Китаю в довгостроковій перспективі, найкращий шлях – це найтісніша співпраця з нашими демократичними партнерами и союзниками в Европе, из НАТО, а также с динамическими демократиями, такими как Украина", – подытожил Салливан.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после очередной остановки поставок вооружения от США президент Дональд Трамп пообещал "новую" военную помощь, а также найти новые пути для поставки. Однако, по словам политического обозревателя Романа Шрайко, объявлена помощь от Трампа по размерам "курям на смех"

Как сообщает издание Axios, Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал "немедленно отправить 10 перехватчиков Patriot". Как отмечает Роман Шрайк, эта "новая" помощь гораздо меньше, чем должны предоставить США по договоренностям, заключенным во время президентства Джо Байдена.

