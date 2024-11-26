Советник президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн обвиняется в требовании взяток от кандидатов, стремившихся получить должности в новой Администрации президента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Washington Post, который ознакомился с докладом юридической команды Трампа.

Борис Эпштейн. Фото из открытых источников

Согласно отчету, который заказал сам Трамп, Эпштейн просил у кандидатов значительные суммы денег в обмен на лоббирование их интересов. К примеру, бывшего номинанта на должность министра финансов Скотта Бессента советник пригласил на обед, где требовал ежемесячную плату в размере 30 тысяч долларов. Позже сумма выросла до 10 миллионов долларов, которые Бессент должен был вложить в баскетбольную лигу. Несмотря на устрашение Скотт Бессент отказался давать взятки.

Кроме того, Эпштейн якобы требовал 100 тысяч долларов ежемесячных взяток у оборонного подрядчика, обещая "связи в Министерстве обороны", которые могли повлиять на будущее бизнеса.

Сам Эпштейн отверг обвинения, назвав их клеветой. В то же время, юридическая команда Трампа в своем отчете рекомендовала ему прекратить сотрудничество с советником. Кроме того, Бориса Эпштейна предупредили о возможности предъявить против него уголовные обвинения.

Борис Эпштейн родился в России и раньше работал в коммуникационной команде Белого дома при первом президентстве Трампа. В 2017 году он покинул пост из-за проблем с доступом к государственной тайне. Он также был координатором юридической защиты по делам против Трампа, включая дело по выплате порнозвезде Сторми Дэниелс.

Также Эпштейн продвигал кандидатуру скандального Мэтта Гейтса на должность генпрокурора США. А сам Эпштейн выдвинул свою кандидатуру на должность специального посланника США, который бы занимался вопросом урегулирования российско-украинской войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство избирателей в США не голосовали за Трампа.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который озвучил одно из условий окончания войны в Украине, но пообещал, что Трампу следует ожидать неприятных последствий.