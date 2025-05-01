Советник Трампа по нацбезопасности Волц подал в отставку: причина

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Волц и его заместитель Алекс Вонг покидают свои должности. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на нескольких информированных собеседников. В Белом доме пока воздерживаются от комментариев.

Майкл Волц

Решение об отставке прозвучало на фоне громкого инцидента: Волц оказался в центре внимания после того, как случайно добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга к приватному чату в Signal, созданному для обсуждения планов атаки на позиции хуситов в Йемене.

Ошибка привела к утечке информации с самых высоких уровней обсуждения нацбезопасности, что вызвало волну критики и внутреннее расследование.

После публикации деталей Волц признал подлинность материалов, попавших к журналисту. Тогда чиновники Белого дома обсуждали, стоит ли ему уходить в отставку. Впрочем, на тот момент президент Дональд Трамп не просил его уходить отставку, назвав Волца хорошим парнем, усвоившим урок.

Впрочем, недавно западные медиа сообщили о том, что вице-президент США Джей Ди Венс и глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз в частных разговорах с Трампом настаивали на увольнении Волца из-за утечки секретной информации в мессенджере Signal.

В частности, по данным источников Politico, Вэнс, Уайлз и руководитель кадрового отдела Белого дома Серджиу Гор предложили Трампу рассмотреть увольнение Волца. Издание писало, что Трамп согласился с тем, что его советник "облажался", впрочем тогда решил, что все же пока не будет отправлять его в отставку.

При этом Politico отмечало, что Трамп в конце концов может уволить своего советника по нацбезопасности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Волц ранее сделал неприемлемое заявление в отношении президента Владимира Зеленского.



