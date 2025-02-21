Советник Трампа уже знает, когда Зеленский подпишет соглашение о полезных ископаемых

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Лиля Воробьева
Владимир Зеленский подпишет соглашение с США по поводу полезных ископаемых "в ближайшие сроки". Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолц во время конференции консерваторов Conservative Political Action Conference.
Майкл Волц (фото из открытых источников)
Он подчеркнул, что это соглашение принесет пользу всем сторонам, поскольку Украина станет экономическим партнером США, на ее территории прекратятся боевые действия, а американские налогоплательщики смогут вернуть средства, предоставленные Украине.
По его словам, президент США инициировал это соглашение и направил министра финансов в Киев для его обсуждения. Советник подчеркнул:
Волц также отметил, что вклад Европы в войну часто возвращается из-за замороженных российских активов.
Кроме того, Волц добавил, что термин Трампа должен стать "президентством здравого смысла" и "мира". По его словам, нынешний глава США намерен завершить войну в Европе и урегулировать конфликты на Ближнем Востоке.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе раскрыли детали новых переговоров между США и Украиной. Украинские и американские чиновники провели напряженные ночные переговоры с тем, чтобы согласовать условия соглашения о добыче полезных ископаемых. Переговоры продолжались до утра пятницы, 21 февраля, в попытке достичь компромисса и подписать документ, сообщает издание Axios. При этом подчеркивается, что журналисты получили информацию от американского члена правительства и источника, осведомленного с деталями переговоров.По информации издания, разногласия по условиям соглашения стали одним из факторов, обостривших отношения между Киевом и Вашингтоном на этой неделе. В частности, представители администрации Дональда Трампа усиливают давление на президента Владимира Зеленского, настаивая на заключении договора.
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