Советник Трампа уже знает, когда Зеленский подпишет соглашение о полезных ископаемых

Владимир Зеленский подпишет соглашение с США по поводу полезных ископаемых "в ближайшие сроки". Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолц во время конференции консерваторов Conservative Political Action Conference.

Майкл Волц (фото из открытых источников)

Он подчеркнул, что это соглашение принесет пользу всем сторонам, поскольку Украина станет экономическим партнером США, на ее территории прекратятся боевые действия, а американские налогоплательщики смогут вернуть средства, предоставленные Украине.

"В сентябре прошлого года в рамках своего плана победы именно Зеленский предложил: давайте сотрудничать как партнеры. Если Соединенные Штаты будут инвестировать в нас, у нас есть алюминий, галлий, тритий. Все эти полезные ископаемые необходимы современной экономике, но многие еще не разработаны. Они нуждаются в капиталовложениях.

По его словам, президент США инициировал это соглашение и направил министра финансов в Киев для его обсуждения. Советник подчеркнул:

"И что мы получаем в ответ? Риторику в медиа. Смотрите, суть в следующем: президент Зеленский подпишет это соглашение, и это произойдет уже в ближайшее время. Это выгодно для Украины. Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с США? Что может быть важнее прекращения боевых действий? на эту войну".

Волц также отметил, что вклад Европы в войну часто возвращается из-за замороженных российских активов.

"То есть Европа получает обратно средства, а американцы – нет? Это неправильно, не правда ли? Именно поэтому мы заключаем соглашение, которое будет выгодно всем. И, конечно, нужно говорить с российской стороной, чтобы определить, как мы сможем посадить обе стороны за стол переговоров. Именно над этим мы работаем", – отметил он.

Кроме того, Волц добавил, что термин Трампа должен стать "президентством здравого смысла" и "мира". По его словам, нынешний глава США намерен завершить войну в Европе и урегулировать конфликты на Ближнем Востоке.

"Он намерен реинвестировать в США и укрепить наше лидерство в собственном регионе — от Арктики до Панамского канала, до наших союзников в Аргентине. И знаете что? В конце всего этого мы увидим имя Дональда Трампа среди лауреатов Нобелевской премии мира", — подытожил советник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе раскрыли детали новых переговоров между США и Украиной. Украинские и американские чиновники провели напряженные ночные переговоры с тем, чтобы согласовать условия соглашения о добыче полезных ископаемых. Переговоры продолжались до утра пятницы, 21 февраля, в попытке достичь компромисса и подписать документ, сообщает издание Axios. При этом подчеркивается, что журналисты получили информацию от американского члена правительства и источника, осведомленного с деталями переговоров.

По информации издания, разногласия по условиям соглашения стали одним из факторов, обостривших отношения между Киевом и Вашингтоном на этой неделе. В частности, представители администрации Дональда Трампа усиливают давление на президента Владимира Зеленского, настаивая на заключении договора.