Советники Байдена хотят убедить его выйти из избирательной кампании – СМИ

Давние помощники и советники Джо Байдена пытаются придумать способы убедить президента США покинуть избирательную кампанию.

Байден планирует продолжать избирательную гонку. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The New York Times со ссылкой на троих информированных лиц, небольшая группа советников Байдена сказали, что им придется убедить президента в нескольких вещах. Они хотят доказать Байдену, что он не может выиграть у бывшего президента Дональда Трампа и убедить его, что, например, вице-президент Камала Гаррис, сможет победить на президентских выборах.

Также, пишет издание, советники планируют заверить Байдена, что если он выйдет из гонки, то процесс выбора нового кандидата будет упорядоченным и не превратится в хаос в Демократической партии.

По информации издания, самой большой проблемой советники называют возможность убедить Байдена, что он не сможет победить на выборах. По словам собеседника издания, перед провальными дебатами 27 июня Байден сказал доверенным лицам, что у него больше шансов выиграть выборы, чем у Гаррис.

В Белом доме информацию The New York Times опровергли.

"Однозначно, это неправда. Команда президента Байдена решительно поддерживает его", – сказал спикер Белого дома Эндрю Бейтс.

Представитель кампании Байдена Ти Джей Дакло сказал то же о политическом штабе президента США.

Как отмечает издание, самые близкие к Байдену люди остаются непоколебимыми в том, что он должен продолжать гонку. Один из источников издания отметил, что в ближайшем окружении Байдена разговоры о его выходе из кампании не ведутся.

В штабе президента считают, что для того, чтобы убедить Байдена, понадобятся результаты опроса, которые покажут, что его поддержка существенно снизилась.