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Советники Трампа провели секретные переговоры в Киеве: кто присутствовал на встрече

Советники Трампа провели переговоры с представителями политических кругов, которые представляют оппозиционные силы в Украине

сегодня, 09:59
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Кравцев Сергей

Четверо высокопоставленных представителей из окружения президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из главных политических оппонентов президента Владимира Зеленского в Киеве. Обсуждались выборы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Советники Трампа провели секретные переговоры в Киеве: кто присутствовал на встрече

Украина и США. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники издание отмечает, представители Трампа провели переговоры с "безжалостно амбициозным бывшим премьер-министром" Юлией Тимошенко, и высокопоставленными членами партии Петра Порошенко, непосредственного предшественника Зеленского на посту президента.

Дискуссии были сосредоточены на том, может ли Украина провести быстрые президентские выборы. Они откладываются в соответствии с Конституцией страны, поскольку Украина остается на военном положении.

Как отмечает "Politico", помощники Трампа уверены, что Зеленский потеряет все голоса из-за усталости от войны и общественного недовольства по поводу коррупции. Действительно, его рейтинги в опросах снижались в течение многих лет, хотя они и выросли в начале 2025 года.

Официальная позиция администрации США заключается в том, что Трамп не вмешивается во внутреннюю политику Украины. На этой неделе министр торговли Говард Лютник опроверг, что его шеф "вмешивается в украинскую политику", добавив, что все, чего хочет Трамп, — это партнерства для мира.

Но поведение Трампа и его чиновников говорит об обратном. Трамп обвинил Зеленского в том, что он "диктатор без выборов", а директор Национальной разведки Тулси Габбард обвинила Киев в отмене выборов.

Но хотя лагерь Трампа и надеется, что выборы погубят Зеленского, он по-прежнему намного популярнее Тимошенко и Порошенко.

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Источник: https://www.politico.eu/article/donald-trump-allies-secret-talks-volodymyr-zelenskyy-opposition-ukraine-elections-yulia-tymoshenko-petro-poroshenko/
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