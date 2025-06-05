Советники Трампа рассказали о его настоящем отношении к Зеленскому и Путину

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Slava Kot
Советники президента США рассказали, что Дональд Трамп раздражен российским диктатором Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако к главе РФ Трамп относится с большим уважением.
Зеленский, Трамп и Путин. Фото из открытых источников
Издание New York Times со ссылкой на советников Трампа указывает, что президент США называл Зеленского "плохим парнем", направляющим мир к глобальной катастрофе.
Также Трамп выражал понимание сопротивления Зеленского, ведь Украина ведет войну против врага, который и дальше продолжает агрессию и бомбардирует города.
Относительно отношения к Путину New York Times пишет, что Трамп иногда говорил о своем разочаровании российским диктатором, однако имеет к нему большее уважение. Президент США неоднократно говорил о своих "очень хороших" отношениях с Путиным, которые, как ожидал Трамп, будут способствовать окончанию войны в Украине.
В мае Трамп назвал Путина "совершенно безумным" и дал российскому диктатору две недели. Однако после телефонного разговора в июне, американский лидер уже просил помощи Путина в достижении ядерного соглашения с Ираном. Кроме того, Трамп предупредил, что Россия нанесет удар по Украине после атаки на российские аэродромы, однако не рассказал, попытался ли как-то отговорить от этого Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп намекнул Путину, как он может вынудить Россию закончить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что у Трампа врывается терпение по поводу войны в Украине. Что хочет сделать президент США.
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