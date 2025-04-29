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Советники Трампа выработали правило из-за того, что президент "говорит много бреда"

Из-за неоднозначных заявлений Трампа, его команда имеет специальную рекомендацию.

сегодня, 09:40
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Автор:
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Slava Kot

Некоторые советники президента США Дональда Трампа создали специальное правило, согласно которому выполняют любое его поручение только тогда, когда Трамп повторит его дважды. Как пояснили приближенные к Трампу, эта рекомендация используется из-за того, что президент США говорит "много бреда".

Советники Трампа выработали правило из-за того, что президент "говорит много бреда"

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Издание The Atlantic со ссылкой на советников Трампа выяснило, что его команда имеет правило, согласно которому нужно дважды ждать заявления президента, прежде чем выполнять поручения.

"Они обязательно выполняют действия после того, как он их скажет дважды. Это необходимое и важное правило, потому что, как объяснил один советник, "он говорит много бреда"", — пишет издание.

В качестве примера издание описывает ситуацию, когда Трамп выразил желание взять под контроль художественный Центр Кеннеди. Его помощники начали работу после второго заявления Трампа, который уволил большую часть правления, а себя назначил главой учреждения.

"Его культурные обязанности за одну ночь превратились из развлечения помощников, играя старые песни на своем iPad на террасе Мар-а-Лаго, в должность председателя правления одного из ведущих художественных заведений страны", — отмечает The Atlantic.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп бурно отреагировал на падение своего рейтинга к первым 100 дням на должности президента. Трамп заявил, что пресса жульничает на опросах. По его словам, она коррумпирована.

Также "Комментарии" писали, что в Конгресс США внесли статьи об импичменте Трампа. Как пояснил конгрессмен Шри Тенадар, Трамп игнорирует суды, Конституцию США, а также не борется за Америку.



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Источник: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2025/06/trump-second-term-comeback/682573/
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