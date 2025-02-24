Совместное заявление G7 о войне в Украине в шаге от срыва: что произошло

Страны G7 оказались на грани невозможности достичь согласия по поводу совместного заявления, приуроченного к трехлетию начала полномасштабной войны России против Украины. Это усугубляет разногласия между США и их союзниками. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

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Отмечается, что дипломаты из разных стран уже несколько дней пытаются добиться компромисса. США выступили против формулировки, осуждающей Россию за агрессию, похожую на предварительные заявления G7. Кроме того, Вашингтон отказался поддержать призыв к ужесточению энергетических санкций против Москвы, чтобы давить на Путина и заставить его сесть за стол переговоров.

Как отметили источники, США даже угрожали отказаться от совместного заявления, но переговоры все еще продолжаются.

Также сообщается, что представитель Белого дома сообщил о предстоящей встрече, на которой будут обсуждаться единственные цели — прекращение войны в Украине.

Эти споры в G7 приходятся на время, когда США и их союзники расходятся во мнениях по резолюциям, обсуждаемым в ООН. В частности, администрация Трампа лоббирует блокирование украинской резолюции, осуждающей агрессию России, и хочет, чтобы ООН поддержала текст, определяющий путь к миру.

Американский вариант заявления не осуждает Россию за его вторжение и не поддерживает принципы суверенитета и территориальной целостности Украины, включавшие предыдущие резолюции ООН. Документ содержит выражения соболезнования относительно гибели людей в результате войны и призыв к прекращению конфликта и установлению крепкого мира.

Ранее портал "Комментарии" писал, что США выступают против того, чтобы назвать Россию агрессором в заявлении G7 в третью годовщину полномасштабного вторжения Москвы в Украину, угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства.