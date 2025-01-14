Союзники Трампа подготовили документ о разрешении на покупку Гренландии

Союзники новоизбранного президента Дональда Трампа из Палаты представителей Республиканской партии освобождают для него взлетную полосу, чтобы выполнить свое обещание приобрести Гренландию. Об этом пишет Fox News.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Конгрессмен Энди Оглз, штат Теннеси, возглавляет законопроект о разрешении Трампа начать переговоры с Данией о покупке Гренландии, территории, расположенной в Северной Америке, но с давними культурными и геополитическими связями с Европой.

Согласно копии текста, полученной Fox News Digital, законопроект называется "Закон о том, чтобы Гренландия снова стала великой".

"Последние четыре года Джо Байден бил нашу репутацию паяльной лампой, и еще до вступления в должность президент Трамп говорит миру, что "Америка прежде всего" вернулась. Американские экономические интересы и интересы безопасности больше не будут оставаться на заднем плане, и республиканцы в Палате представителей готовы помочь президенту Трампу добиться успеха для американского народа", – сказал Оглз в комментарии Fox News Digital.

Это позволит действующему президенту начать переговоры с Данией сразу после полудня 20 января, когда Трамп должен принести присягу.

"Не позднее чем через 5 календарных дней после достижения соглашения с Королевством Дания о приобретении Гренландии Соединенными Штатами президент должен передать в соответствующие комитеты Конгресса соглашение, включая все соответствующие материалы и приложения", — говорится в законе.

Конституция предоставляет Конгрессу полномочия кошелька, то есть исполнительная ветвь власти не может производить никаких закупок для федерального правительства, не получив средства, предварительно выделенные Палатой представителей и утвержденные Сенатом.

Законопроект Оглза поддержали 10 других республиканцев в Палате представителей.

Хотя он впервые выдвинул эту идею во время своего первого срока в Белом доме, в последние недели Трамп усилил публичные комментарии о приобретении Гренландии, а также других объектов, таких как Панамский канал.

На прошлой неделе Трамп заявил, что не исключает захват обеих силой. Он сказал репортеру, который спросил, исключает ли он использование экономического или военного принуждения: "Нет, я не могу вас заверить ни в одном из этих двух".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в России обеспокоены заявлениями Трампа о Гренландии и заговорили о международном праве.