Сознание Трампа сломали: Украину ошарашили заявлением о дальнейших действиях США

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Соединенные Штаты все больше становятся союзником Украины, а также последние слова Дональда Трампа об успехах украинских военных могут свидетельствовать об изменении подхода Вашингтона к войне. Такое мнение высказал председатель ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

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По его словам, у нынешней администрации США фактически нет альтернативы, кроме продолжения поддержки Украины. Одной из причин он назвал возможные изменения политического баланса после выборов в Конгресс в 2026 году. По мнению эксперта, в случае победы демократов они смогут принять решение об увеличении военной и финансовой помощи Киеву, даже если у президента будет другая позиция.

Романюк также считает, что на смену риторике повлияли успешные удары украинских сил обороны по военной и энергетической инфраструктуре России. По его словам, поражения нефтеперерабатывающих предприятий, складов горючего и других стратегических объектов ослабляют ресурсные возможности страны-агрессора.

Эксперт обратил внимание и на заявления российских политиков о так называемых "договоренностях в Анкоридже", которые якобы существовали между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

"Российские политики постоянно говорили о "духе Анкориджа", о достигнутых договоренностях. Они действительно таковы были до июня 2026 года", — отметил Романюк.

По его убеждению, переломным моментом стали успехи Украины на фронте и саммит G7.

"Безусловно, переломным моментом стал саммит G7, где Трамп был вынужден подписать совместную резолюцию. И прошедший его триумф Макрона переломил сознание американской делегации, а прежде всего сознание Дональда Трампа", — подытожил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что после серии украинских ударов по территории России представители радикально настроенного лагеря в РФ все активнее призывают Кремль отказаться от дипломатических шагов и перейти к более жестким действиям.