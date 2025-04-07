Член Палаты представителей США от Республиканской партии, уроженка Украины Виктория Спартц заявила, что украинцам следует смириться с утратой части территорий в пользу России, а также потребовать отставки президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Виктория Спартц

В частности, в комментарии журналистам перед участием в городском митинге Спартц выразила сомнение в возможности Украины отстоять свои земли.

"Я просто не понимаю, как они могут быть позиционированы, чтобы потребовать сохранить землю. Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело", — сказала она.

Конгрессвумен также выразила поддержку решению президента США Дональда Трампа начать переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По ее словам, Трамп унаследовал эту ситуацию, теперь ему придется с ней разбираться. При этом она положила вину за текущее положение дел на администрацию предыдущего президента Джо Байдена.

"Как я сказала два года назад, лучше выигрывать войны настолько быстро, как только можете. Затягивание обычно не очень хорошо заканчивается для демократии", — сказала она.

The Telegraph напоминает, что после конфликта между Зеленским и Трампом в Белом доме Спартц обвиняла украинского президента в том, что тот, мол, "повредил собственному народу" и "оскорбил американского лидера". Она также призвала украинцев не голосовать за Зеленского на предстоящих президентских выборах. Спартц добавила, что если украинцы снова выберут Зеленского, то могут потерять остальную страну.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украину могут принудить к миру на условиях Кремля.



