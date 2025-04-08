Между Украиной и США назревает новый дипломатический скандал — острыми комментариями обменялись представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий и конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц.

Виктория Спартц. Фото из открытых источников

Конгрессвумен отметила, что не понимает, почему украинцы требуют вернуть свои временно оккупированные территории в России.

Георгий Тихий на платформе X отреагировал на заявления Виктории Спартц, написав, что "в отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской".

Виктория Спартц ответила на слова Тихого. На платформе X она фактически обвинила Зеленского.

"Я не удивлюсь, если @ZelenskyyUa платит @Telegraph за фабрикацию ложных заголовков, чтобы продолжать зарабатывать на крови украинского народа. Я горжусь своим украинским наследием настоящих воинов, а не трусов из мафии Зеленского, уничтожающего патриотов, @SpoxUkraineMFA”, — написала она.









Напомним, что бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, как писал портал "Комментарии", поделился своим видением будущего Украины. По его словам, США и Россия объединились против Украины. При этом, по его словам, объединение произошло не против страны в целом, а против националистического проекта, который он называет "землянкой УПА".

Арестович отметил, что землянка УПА является человеконенавистническим проектом государства, который доказывает ежедневно свою неэффективность и нежизнеспособность. Он, по мнению Алексея Арестовича, продолжает существовать из-за поддержки украинской власти, которая поставила на кричащий электорат.



