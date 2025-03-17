Спасет грудное молоко невакцинированных женщин: глава Минздрава США сделал шокирующее заявление

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший в эфире телеканала FOX News заявил, что не считает вакцинацию надежным способом защиты от кори. По его словам, естественный иммунитет после перенесенной болезни обеспечивает более продолжительную защиту.

Роберт Кеннеди-младший

Такие слова Кеннеди прозвучали на фоне рекордной вспышки кори в США, которая уже вызвала сотни заражений и летальные случаи. Министр здравоохранения США отметил, что раньше люди массово болели корью, а затем получали пожизненный иммунитет. Также он отметил, что дети, которые выращиваются грудным молоком, получают естественную защиту от матери.

"Раньше это касалось малышей… не хочется, чтобы младенец заболел корью, это очень опасная болезнь. Их защищало грудное молоко и материнский иммунитет. А вакцинируемые женщины не дают такого уровня иммунитета, как естественное заражение", — сказал он.

При этом известно, что в начале марта сообщалось, что из-за снижения уровня вакцинации в США зафиксировали более 200 случаев кори. В штатах Техас и Нью-Мексико зарегистрированы два летальных исхода. Эксперты связывают рост заболеваемости с уменьшением доверия к вакцинации из-за распространения дезинформации о возможном ее вреде.

При этом сам Кеннеди-младший не только подвергает сомнению вакцинацию, но и анонсировал масштабное сокращение персонала Минздрава США, заявив о планах уволить 80 тысяч работников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее Роберта Кеннеди-младшего критиковали за ложные медицинские заявления, в том числе о том, что вакцины связаны с аутизмом. Политик выступал против государственных и федеральных ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Его обвиняли в распространении дезинформации о вирусе.



