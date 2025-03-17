Спасет грудное молоко невакцинированных женщин: глава Минздрава США сделал шокирующее заявление

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Ткачик Олеся
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший в эфире телеканала FOX News заявил, что не считает вакцинацию надежным способом защиты от кори. По его словам, естественный иммунитет после перенесенной болезни обеспечивает более продолжительную защиту.
Роберт Кеннеди-младший
Такие слова Кеннеди прозвучали на фоне рекордной вспышки кори в США, которая уже вызвала сотни заражений и летальные случаи. Министр здравоохранения США отметил, что раньше люди массово болели корью, а затем получали пожизненный иммунитет. Также он отметил, что дети, которые выращиваются грудным молоком, получают естественную защиту от матери.
При этом известно, что в начале марта сообщалось, что из-за снижения уровня вакцинации в США зафиксировали более 200 случаев кори. В штатах Техас и Нью-Мексико зарегистрированы два летальных исхода. Эксперты связывают рост заболеваемости с уменьшением доверия к вакцинации из-за распространения дезинформации о возможном ее вреде.
При этом сам Кеннеди-младший не только подвергает сомнению вакцинацию, но и анонсировал масштабное сокращение персонала Минздрава США, заявив о планах уволить 80 тысяч работников.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее Роберта Кеннеди-младшего критиковали за ложные медицинские заявления, в том числе о том, что вакцины связаны с аутизмом. Политик выступал против государственных и федеральных ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Его обвиняли в распространении дезинформации о вирусе.
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