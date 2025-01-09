«Спасибо, Джо!»: Дональд Трамп нашел виновного в пожаре в Калифорнии

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в пожарах в Калифорнии. Об этом он написал в соцсети.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"В пожарных гидрантах нет воды, а в Федеральном агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) нет денег. Вот что Джо Байден оставил мне. Спасибо, Джо!" – написал Трамп.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что сын избранного президента США Дональд Трамп-младший сделал публикацию в соцсети Х о массовом пожаре в Лос-Анджелесе. Однако и здесь он не смог не "уколоть" Украину.

"О, конечно, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих запасов Украине", — написал Дональд Трамп-младший, который уже не в первый раз публично заявляет, что по его мнению Украина получает слишком много помощи от США. Миллиардер Илон Маск сделал репост этого сообщения.

В результате разрушительного пожара в новейшей истории Лос-Анджелеса погибли по меньшей мере пять человек. Все они погибли в результате пожара в Итоне в Альтадене на северной окраине Лос-Анджелеса. Их тела были обнаружены в трех домах.

Пожар вспыхнул 8 января и, вызванный ураганом, взрывным образом распространился жилыми районами.

По данным пожарных, сгорело не менее 2000 построек, около 1000 у Pacific Palisades и столько же в Альтадене (Пасадена). Метеослужба Accuweather сообщает, что это самый разрушительный пожар в истории Лос-Анджелеса.

Армия пожарных продолжает бороться с огненной бурей в Лос-Анджелесе. В настоящее время задействовано более 7500 мужчин и женщин, собранных по всему штату. Среди них 600 человек из Национальной гвардии.

Многие голливудские звезды потеряли свои дома из-за пожара, среди них Пэрис Хилтон и Энтони Хопкинс. По данным Thе Hollywood Reporter, среди жителей, считающих этот район своим домом, — Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Юджин Леви, Том Хэнкс и Рита Уилсон, Риз Уизерспун, Адам Сэндлер, Майкл Китон, Майлз Теллер, Майкл Манн, Энн Сарнофф, Кэрол Ломбардини, Алан Бергман, Кеннеди, Стив Гуттенберг и Джеймс Вудс.