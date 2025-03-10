Спецпосланник Трампа Виткофф сделал неожиданное заявление об ограничении разведданных для Украины

Представители Дональда Трампа сообщили о достигнутом прогрессе в переговорах по мирному урегулированию ситуации в Украине. Стив Виткофф также объяснил ситуацию с доступом к разведывательной информации. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Специальный представитель Трампа на Ближнем Востоке заявил, что США ожидают значительного прогресса в переговорах с Украиной на этой неделе и надеются подписать соглашение о важных полезных ископаемых.

"Мы надеемся добиться значительного прогресса на этих встречах", – отметил Виткофф.

Он также сообщил, что на переговорах будет обсуждаться обмен разведывательной информацией между Украиной и США. Виткофф подчеркнул, что США никогда не закрывали доступ к разведывательным данным, необходимым для защиты Украины.

Напомним, что директор ЦРУ Джон Ретклифф сообщил о временной приостановке поставок оружия и разведывательных данных Украине. Он выразил надежду, что вскоре пауза будет снята и США смогут возобновить сотрудничество с Украиной по мирному урегулированию.

Однако, по информации источника Sky News, обмен разведданными не прекратился полностью и процесс продолжается в "выборочном" формате.

Американская компания Maxar, поставлявшая Украине спутниковые снимки, сообщила 7 марта о приостановлении доступа к своим данным. Это произошло после распоряжения Белого дома, повлиявшего на обмен разведданными между США и Украиной.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Республиканцы начинают просить Трампа изменить свое решение по остановке военной помощи и обмену данными разведки. Они предупреждают президента США, что длительная пауза в помощи Украине будет иметь пагубные последствия на войне.