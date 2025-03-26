Спецпосланника Трампа жестко высмеяли из-за заявления о "ядерке" Украины

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Лиля Воробьева
Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл оказался в центре острой критики из-за своих заявлений по поводу Будапештского меморандума. Об этом сообщает Sky News.
Ричард Гренелл (фото из открытых источников)
В частности, Гренелл подвергся нападку из-за своего заявления о том, что ядерное оружие, которое Украина вернула, якобы "всегда принадлежало не ей, а России".
Его слова вызвали жесткую реакцию со стороны политического комментатора и бывшего члена Палаты представителей США от Республиканской партии Адама Кинзингера. Он эмоционально отреагировал на высказывание спецпосланника Дональда Трампа, отметив его незнание исторических фактов.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Трампа вдруг упомянули о Будапештском меморандуме . На самом деле у Украины никогда не было своего ядерного оружия, она всегда принадлежала Российской Федерации. Об этом в своем микроблоге X заявил американский дипломат, специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Ричард Гренелл.
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