Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл оказался в центре острой критики из-за своих заявлений по поводу Будапештского меморандума. Об этом сообщает Sky News.

Ричард Гренелл (фото из открытых источников)

В частности, Гренелл подвергся нападку из-за своего заявления о том, что ядерное оружие, которое Украина вернула, якобы "всегда принадлежало не ей, а России".

Его слова вызвали жесткую реакцию со стороны политического комментатора и бывшего члена Палаты представителей США от Республиканской партии Адама Кинзингера. Он эмоционально отреагировал на высказывание спецпосланника Дональда Трампа, отметив его незнание исторических фактов.

"Она (ядерное оружие – ред.) была советской, а ты – безграмотная. Она в равной степени принадлежала как Украине, так и России", – выразил свое возмущение Кинзингер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Трампа вдруг упомянули о Будапештском меморандуме . На самом деле у Украины никогда не было своего ядерного оружия, она всегда принадлежала Российской Федерации. Об этом в своем микроблоге X заявил американский дипломат, специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Ричард Гренелл.

"Ядерное оружие принадлежало России и было его остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Она не принадлежала Украине. Это неудобный факт", — заявил американский чиновник.

Стоит отметить, что 5 декабря 1994 года в Будапеште между Украиной, Россией, Соединенными Штатами Америки и Великобританией был подписан меморандум о гарантиях безопасности после отказа от ядерного оружия. После обретения независимости в 1991 году Украина владела третьим по величине ядерным арсеналом в мире. В обмен на гарантированную безопасность, официальный Киев дал добро на то, чтобы передать свое ядерное вооружение России и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.