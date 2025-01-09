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Спецпредставитель Трампа озвучил его позицию по отношению к Украине

Келлог назвал позицию Трампа по мирному плану об окончании войны в Украине

сегодня, 09:20
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Автор:
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Slava Kot

Специальный представитель по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не планирует что-то отдавать Путину, а стремится спасти суверенитет Украины. Кэллог также назвал ошибкой отсутствие переговоров с Россией со стороны администрации США.

Спецпредставитель Трампа озвучил его позицию по отношению к Украине

Кит Келлог. Фото из открытых источников

В эфире телеканала Fox News Кит Келлог рассказал, какую позицию занимает Дональд Трамп по поводу войны в Украине.

"Людям нужно понимать: он не пытается что-то дать Путину или россиянам, он действительно пытается спасти суверенитет Украины. И он будет гарантировать, что это справедливо и честно", — сказал Келлог.

Спецпредставитель Трампа назвал "самой большой ошибкой" президента США Джо Байдена отказ от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По словам Келлога, Трамп сможет в краткосрочной перспективе предложить "приемлемое" решение для президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Кроме того, Келлог добавил, что ожидает первые планы сделки в ближайшие три месяца.

"Я хотел бы поставить цель как на личном, так и на профессиональном уровне, я бы сказал, установим ее на уровне ста дней", — сказал Келлог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Блинкене, который неожиданно расхвалил идею Трампа по Украине. По его словам, администрация Трампа создаст наилучшие условия для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о Трампе, который объявил о серьезном изменении политики США.



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Источник: https://www.foxnews.com/video/6366827160112
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