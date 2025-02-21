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Спецпредставитель Трампа после поездки в РФ уже хвастается "дружбой" с Путиным

Виткофф заявил, что он провел много времени с президентом Путиным, разговаривал, развивал дружбу, отношения с ним

сегодня, 10:46
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Кравцев Сергей

Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф заявил, что у него возникла "дружба" с российским диктатором Владимиром Путиным. На прошлой неделе он посещал Москву. Как передает портал "Комментарии", заявление Виткоффа цитирует "Sky News".

Спецпредставитель Трампа после поездки в РФ уже хвастается "дружбой" с Путиным

Стив Виткофф. Фото: из открытых источников

Виткофф посетил Москву на прошлой неделе, чтобы забрать заключенного в России учителя Марка Фогеля, которого приговорили к 14 годам колонии за якобы контрабанду наркотиков.

Спецпредставитель президента США на инвестиционном форуме в Майами заявил, что у него завязалась дружба с Путиным во время поездки.

"Во-первых, я имел поддержку президента Трампа, что очень важно. Во-вторых, у нас очень хорошие отношения с саудовцами... Они заверили нас, что это реально... и для меня это стало достойным поездки. И мы поехали. И это была замечательная поездка. Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривал, развивал дружбу, отношения с ним, и это привело к тому, что Марк сел в самолет", — сказал Виткофф.

В интервью "Sky News" в кулуарах инвестиционной конференции Виткофф заявил, что согласен с критикой Трампа в сторону президента Украины Владимира Зеленского.

"Я думаю, что я согласен с президентом Трампом, у него очень острое ощущение того, что необходимо сделать для создания прочного мира между Россией и Украиной", — добавил он.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский ответил, верит ли он, что Трамп за 100 дней принесет мир в Украину.




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