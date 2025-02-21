Спецпредставитель Трампа после поездки в РФ уже хвастается "дружбой" с Путиным

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Кравцев Сергей
Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф заявил, что у него возникла "дружба" с российским диктатором Владимиром Путиным. На прошлой неделе он посещал Москву. Как передает портал "Комментарии", заявление Виткоффа цитирует "Sky News".
Стив Виткофф. Фото: из открытых источников
Виткофф посетил Москву на прошлой неделе, чтобы забрать заключенного в России учителя Марка Фогеля, которого приговорили к 14 годам колонии за якобы контрабанду наркотиков.
Спецпредставитель президента США на инвестиционном форуме в Майами заявил, что у него завязалась дружба с Путиным во время поездки.
В интервью "Sky News" в кулуарах инвестиционной конференции Виткофф заявил, что согласен с критикой Трампа в сторону президента Украины Владимира Зеленского.
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