Спецпредставитель Трампа рассказал, как Зеленский извинялся после ссоры в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский направил официальное письмо президенту США Дональду Трампу, в котором извинился за ситуацию, возникшую во время их встречи в Белом доме.

Ссора Зеленского и Трампа в Белом доме (фото из открытых источников)

Об этом сообщил спецпосланник США Стивен Виткофф в эфире Fox News.

По его словам, этот шаг важен для улучшения дипломатических отношений между Киевом и Вашингтоном.

"Зеленский направил письмо президенту, в котором извинился за весь тот инцидент, который произошел в офисе. Я считаю, что это был важный шаг. Было много дискуссий между нашими командами, украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой теме. Я хотел бы охарактеризовать это как прогресс. И поэтому я надеюсь, что будет соглашение".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему США не возобновили помощь Украине . В администрации Дональда Трампа считают, что готовности президента Владимира Зеленского к диалогу и фактическому признанию своей неправоты во время разговора в Овальном кабинете может оказаться недостаточным для возобновления оказания помощи со стороны США. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Чиновники утверждают, что пауза в оказании помощи может продолжаться, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Российской Федерацией (РФ). В том же числе WSJ добавляет, что подписание соглашения о предоставлении американским компаниям доступа к украинским редкоземельным полезным ископаемым также может быть недостаточно для возобновления поддержки. Между тем, чиновник Совета национальной безопасности США Дэвид Шимер отметил, что Штаты должны возобновить поддержку Киеву, чтобы укрепить Украину в преддверии переговоров.

