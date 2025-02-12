Спецпредставитель Трампа встретился с Путиным: близко ли конец войны

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, вероятно, встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Как указывает телеведущий Fox News Шон Геннити, она длилась три с половиной часа и привела к освобождению американского учителя Марка Фогеля.
Трамп и Путин. Фото из открытых источников
Шон Геннити во время разговора с госсекретарем США Марк Рубио спросил его, приближается ли время окончания войны в Украине? По его словам, президент Владимир Зеленский стремится к завершению войны, и якобы глава Кремля Владимир Путин также высказывал возможность переговоров.
Марко Рубио отметил, что передача Путиным Марка Фогеля необязательно имеет связь с возможными переговорами по окончании войны. Однако государственный секретарь США выразил надежду на то, что Трамп сможет повлиять на войну в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Трампа, который сказал, что Украина может стать частью РФ. В Кремле отреагировали.
Также "Комментарии" писали, что в МИД Украины назвали лжецом популярного американца, который помог Трампу выиграть выборы.
Новости