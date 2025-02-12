Спецпредставитель Трампа встретился с Путиным: близко ли конец войны

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, вероятно, встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Как указывает телеведущий Fox News Шон Геннити, она длилась три с половиной часа и привела к освобождению американского учителя Марка Фогеля.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Шон Геннити во время разговора с госсекретарем США Марк Рубио спросил его, приближается ли время окончания войны в Украине? По его словам, президент Владимир Зеленский стремится к завершению войны, и якобы глава Кремля Владимир Путин также высказывал возможность переговоров.

"Стив Виткофф провел три с половиной часа во время встречи с Владимиром Путиным, и привозит домой этого заложника. Это очень символично в том смысле, что – и Владимир Путин сделал очень положительные публичные комментарии относительно того, что Дональд Трамп взрослый человек, вернувшийся в Белый дом. Что мы можем почерпнуть из этого и прочесть в этом? Можно ли надеяться, что это конец войны в Европе?", – спросил Геннити.

Марко Рубио отметил, что передача Путиным Марка Фогеля необязательно имеет связь с возможными переговорами по окончании войны. Однако государственный секретарь США выразил надежду на то, что Трамп сможет повлиять на войну в Украине.

"Одно не может иметь ничего общего с другим непосредственно само по себе, но это будет со временем по такой причине: у нас сильный президент. В конце концов, во всем мире мы имеем дело с сильными лидерами. Мы можем не любить их или то, что они делают, но это сильные лидеры, которые уважают силу. И это то, что у нас есть с Дональдом Трампом в Белом доме. Когда у вас есть такой сильный президент, как Дональд Трамп, у вас будет шанс добиться чего-нибудь в Украине", — ответил Рубио.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Трампа, который сказал, что Украина может стать частью РФ. В Кремле отреагировали.

Также "Комментарии" писали, что в МИД Украины назвали лжецом популярного американца, который помог Трампу выиграть выборы.