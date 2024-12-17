logo

BTC/USD

99470.57

ETH/USD

3556.72

LTC/USD

104.99

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Спешит к инаугурации: спецпредставитель Трампа срочно посетит Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Спешит к инаугурации: спецпредставитель Трампа срочно посетит Украину

Визит Кита Келлога запланирован на начало января

17 декабря 2024, 23:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Будущий специальный представитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог в начале января посетит Киев и ряд европейских столиц.

Спешит к инаугурации: спецпредставитель Трампа срочно посетит Украину

Кэллог посетит Украину и европейские государства. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Reuters со ссылкой на два источника, поездка Кита Келлога запланирована в рамках усилий по прекращению войны в Украине.

По данным издания, 80-летний генерал-лейтенант в отставке не планирует посещать Москву во время январского турне в Европу.

Издание сообщает, что Кит Келлог проведет переговоры с украинским руководством в Киеве. Отмечается, что команда будущего спецпредставителя работает над организацией встреч с другими европейскими лидерами в Риме и Париже.

По данным собеседников Reuters, встречи Келлога будут нацелены "на установление фактов, а не на активные переговоры".

Издание отмечает, что планируемая поездка Келлога демонстрирует срочность намерений Трампа как можно быстрее прекратить войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ призвали военное руководство наказать командование 211-й понтонно-мостовой бригады, которое издевалось над военнослужащими. Ситуацию в 211-й бригаде ВСУ прокомментировал заместитель командира бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "О ситуации в 211-й бригаде: конченые д*р*сы, которые должны быть наказаны максимально жестко. Больше всего в этой истории удивляет, что это продолжалось так долго. И никого в целой бригаде не нашлось с яйцами, кто рассказал бы о ситуации", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинских военнослужащих вывели из полуокружения, в котором они оказались южнее города Курахово в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Ребят вывели из "Успеновского кармана". Уже давно было сказано о том, что сделано это, к сожалению, очень поздно", — сообщил военный "Алекс". По словам офицера ВСУ, украинским солдатам приходилось выходить через боевые порядки россиян.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/us/trumps-ukraine-envoy-plans-january-trip-kyiv-other-european-capitals-2024-12-17/
Теги:

Новости

Все новости