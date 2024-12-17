Спешит к инаугурации: спецпредставитель Трампа срочно посетит Украину

Будущий специальный представитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог в начале января посетит Киев и ряд европейских столиц.

Кэллог посетит Украину и европейские государства. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Reuters со ссылкой на два источника, поездка Кита Келлога запланирована в рамках усилий по прекращению войны в Украине.

По данным издания, 80-летний генерал-лейтенант в отставке не планирует посещать Москву во время январского турне в Европу.

Издание сообщает, что Кит Келлог проведет переговоры с украинским руководством в Киеве. Отмечается, что команда будущего спецпредставителя работает над организацией встреч с другими европейскими лидерами в Риме и Париже.

По данным собеседников Reuters, встречи Келлога будут нацелены "на установление фактов, а не на активные переговоры".

Издание отмечает, что планируемая поездка Келлога демонстрирует срочность намерений Трампа как можно быстрее прекратить войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ призвали военное руководство наказать командование 211-й понтонно-мостовой бригады, которое издевалось над военнослужащими. Ситуацию в 211-й бригаде ВСУ прокомментировал заместитель командира бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "О ситуации в 211-й бригаде: конченые д*р*сы, которые должны быть наказаны максимально жестко. Больше всего в этой истории удивляет, что это продолжалось так долго. И никого в целой бригаде не нашлось с яйцами, кто рассказал бы о ситуации", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинских военнослужащих вывели из полуокружения, в котором они оказались южнее города Курахово в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Ребят вывели из "Успеновского кармана". Уже давно было сказано о том, что сделано это, к сожалению, очень поздно", — сообщил военный "Алекс". По словам офицера ВСУ, украинским солдатам приходилось выходить через боевые порядки россиян.