Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что приостановка поставок военной помощи Украине является лишь "временной паузой". Как сообщает Общественное, Джонсон высказал это мнение во время пресс-конференции республиканцев.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: Reuters

Он также отметил, что Украине и США нужно подписать соглашение по минералам, а президент Украины Владимир Зеленский должен "исправить произошедшее на прошлой неделе".

"Я уверен, что это самое лучшее соглашение, которое можно предложить, и оно поможет украинскому народу", — сказал спикер.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать свою "искреннюю преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия этой остановки помощи Украина ощутит через несколько дней или недель. Однако, как только запасы оружия начнут иссякать, Украину ждут серьезные последствия.

Журналист Остап Ярыш сообщил, что приостановка помощи со стороны США, в частности, отразится на поставках ракет для ПВО и боеприпасов для HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что временная остановка военной помощи от США означает, что Европа должна активнее и быстрее помогать Украине, чтобы восполнить этот дефицит.

Издание The Economist пишет, что прекращение помощи приведет к увеличению потерь и разрушениям. Ключевыми элементами помощи являются поставка оружия, его ремонт, ракеты для ПВО, система Starlink и обмен разведданными.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский "должен опомниться и вернуться за стол переговоров с благодарностью". В противном случае "страну должен возглавить кто-то другой". Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.