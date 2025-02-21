Спикер Джонсон сделал циничное заявление о законопроекте в поддержку Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что для принятия нового законопроекта в поддержку Украины "нет никакого аппетита". Как передает портал "Комментарии", свое заявление Джонсон сделал на сцене Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне, пишет "Укринформ".

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Рассуждая о том, видит ли он возможность принять новый законопроект в поддержку Украины, если война будет затягиваться дальше, спикер ответил: "Слушайте, на это нет никакого аппетита".

Джонсон при этом обратился с этим вопросом к аудитории, которая хором проскандировала: "Нет!".

При этом спикер-республиканец отметил, что нужно эту войну довести до конца. Кроме того, по его словам, европейские союзники также понимают необходимость этого.

"Президент Трамп абсолютно прав, пора с этим покончить", — отметил Джонсон, добавив, что президент США может это сделать.

Джонсон и ранее заявлял, что "не имеет желания дальше финансировать Украину".

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