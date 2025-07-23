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Спикер Джонсон выступил с категорическим заявлением о новых санкциях против РФ: детали

Политик призвал остановить войну и подчеркнул, что США стремятся к миру и избегают дальнейшего вмешательства в события.

23 июля 2025, 09:25
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп установил России 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной, пригрозив в случае невыполнения введением дополнительных пошлин и жестких санкций. В ответ на это спикер Палаты представителей Майк Джонсон принял решение временно отложить рассмотрение законопроекта о санкциях против России, избегая поднятия этого вопроса до истечения установленного срока, сообщает Reuters.

Спикер Джонсон выступил с категорическим заявлением о новых санкциях против РФ: детали

Фото: 24 Канал

Джонсон обсудил эту позицию с другими конгрессменами, отметив, что и Палата представителей и Сенат соглашаются с необходимостью дать время на реализацию шагов, предусмотренных администрацией президента, министерством обороны и Пентагоном. Он подчеркнул, что важно дождаться результатов этих действий, чтобы оценить их эффективность.

Кроме того, спикер Палаты представителей обратил внимание на необходимость прекращения войны и достижения мира. По его словам, США не желают дальнейшего вовлечения в конфликт, а главной целью является мир, поскольку война длится слишком долго, и страдают многие невинные люди.

"Нам нужен мир. Конфликт затягивается, и гибнет слишком много невинных. Америка категорически не стремится углублять свое участие", — подчеркнул Джонсон.

Следует вспомнить, что Трамп ранее критически высказывался о действиях российского президента Владимира Путина, однако впоследствии перешел к более жесткой позиции, заявив о готовности ввести новые санкции не только против России, но и поддерживающих Москву стран, если мирные договоренности не будут выполнены.

Как уже писали "Комментарии", интенсивность ракетных и авиаударов России по Украине будет расти, и это связано не только с политическими решениями, но и техническими возможностями агрессора. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев, являющийся единственным депутатом, голосовавшим против аннексии Крыма.



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Источник: https://www.reuters.com/world/china/us-house-speaker-johnson-sees-no-immediate-russia-sanctions-action-2025-07-22/
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