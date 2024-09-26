Спикер Палаты представителей США назвал причину, почему встреча с Зеленским так и не состоялась

Президент Украины Владимир Зеленский не встретится со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Спикер заявил, что из-за занятости не смог запланировать встречу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Голос Америки".

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото из открытых источников

Спикер во время общения с журналистами заявил, что не смог запланировать встречу с Зеленским в четверг, 26 сентября, когда тот приедет в Вашингтон, из-за своей занятости.

"Я даже не думаю, что буду в городе (26 сентября — ред.)", — сказал Джонсон.

При этом Джонсон уточнил, что, если бы встреча все же состоялась, то обсудил бы с украинским лидером ситуацию, связанную с послом Украины Оксаной Маркаровой. Джонсон выразил обеспокоенность, назвав недавние события "ужасающими". Спикер Палаты представителей отметил, что они напрягают отношения между двумя странами в тяжелое для Украины время.

Как сообщает "Голос Америки", президент Украины в Вашингтоне планирует встретиться с лидером демократов в Палате представителей Гакимом Джеффрисом, а также с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером. Также Зеленский встретится с лидером меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом и членом Палаты представителей Грегори Миксом, старшим членом Комитета по иностранным делам.

Кроме того, Зеленский встретится с оборонным комитетом Палаты представителей США.

Следует добавить, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пожаловался Владимиру Зеленскому на посла Украины в США Оксану Маркарову и требует ее увольнения. Причиной тому была поездка Зеленского на оборонный завод, которую организовала Маркарова. Джонсону не понравилось, что Зеленского сопровождали представители Демократической партии.



