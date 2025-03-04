Спросил Зеленского о костюме – теперь боится за жизнь: журналист Гленн рассказал об угрозах

Американский журналист ультраправого медиа RSBN Брайан Гленн заявил, что после его вопроса Владимиру Зеленскому во время встречи с Дональдом Трампом получает многочисленные угрозы. По его словам, из-за этого возле его дома дежурит полиция. В то же время он настаивает, что не преследовал цель оскорбить украинского президента.

Что произошло

Во время совместного мероприятия в Вашингтоне Гленн спросил Владимира Зеленского, почему тот пришел в повседневной одежде, а не в костюме, намекая на неуважение к Овальному кабинету. После этого он стал получать гневные сообщения и даже угрозы физической расправы.

"Сейчас у меня дома полицейское подразделение, потому что люди говорят, что найдут меня и причинят мне вред", — заявил журналист в эфире BBC.

Гленн оправдывал свой вопрос тем, что президент Украины получил значительную финансовую помощь от США и должен проявить больше уважения. Он также сравнил Зеленского с Илоном Маском, часто появляющимся на публике в кепке и худые.

Однако следует отметить, что журналист является бойфрендом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин — одной из самых известных поклонниц Дональда Трампа. Она неоднократно выступала против военной поддержки Украины и оправдывала действия Кремля.

Ранее в сети появилось фейковое видео, на котором якобы Гленн приносит извинения за свой вопрос. Сам журналист опроверг его подлинность.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц сделал громкое заявление, которое может изменить тональность американо-украинских отношений. В интервью Fox News он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский – "неправильный лидер" для завершения войны с Россией.