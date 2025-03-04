logo

BTC/USD

89027.85

ETH/USD

2190.13

LTC/USD

102.49

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Спросил Зеленского о костюме – теперь боится за жизнь: журналист Гленн рассказал об угрозах
commentss НОВОСТИ Все новости

Спросил Зеленского о костюме – теперь боится за жизнь: журналист Гленн рассказал об угрозах

Журналиста, раскритиковавшего наряды Зеленского охраняет полиция

4 марта 2025, 17:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Американский журналист ультраправого медиа RSBN Брайан Гленн заявил, что после его вопроса Владимиру Зеленскому во время встречи с Дональдом Трампом получает многочисленные угрозы. По его словам, из-за этого возле его дома дежурит полиция. В то же время он настаивает, что не преследовал цель оскорбить украинского президента.

Спросил Зеленского о костюме – теперь боится за жизнь: журналист Гленн рассказал об угрозах

Что произошло

Во время совместного мероприятия в Вашингтоне Гленн спросил Владимира Зеленского, почему тот пришел в повседневной одежде, а не в костюме, намекая на неуважение к Овальному кабинету. После этого он стал получать гневные сообщения и даже угрозы физической расправы.

"Сейчас у меня дома полицейское подразделение, потому что люди говорят, что найдут меня и причинят мне вред", — заявил журналист в эфире BBC.

Гленн оправдывал свой вопрос тем, что президент Украины получил значительную финансовую помощь от США и должен проявить больше уважения. Он также сравнил Зеленского с Илоном Маском, часто появляющимся на публике в кепке и худые.

Однако следует отметить, что журналист является бойфрендом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин — одной из самых известных поклонниц Дональда Трампа. Она неоднократно выступала против военной поддержки Украины и оправдывала действия Кремля.

Ранее в сети появилось фейковое видео, на котором якобы Гленн приносит извинения за свой вопрос. Сам журналист опроверг его подлинность.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц сделал громкое заявление, которое может изменить тональность американо-украинских отношений. В интервью Fox News он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский – "неправильный лидер" для завершения войны с Россией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/bbcnewsnight/status/1896702695907434663?s=46
Теги:

Новости

Все новости